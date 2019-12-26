【英超】利物浦領隊為爭標勁敵申冤　高普批曼城48小時內兩賽離譜

利物浦領隊高普（Jurgen Klopp）自2015年成為「紅軍」領隊後，不時都會對賽程安排作出投訴，今年更為爭標勁敵曼城抱不平，指賽會要「藍月亮」在48小時內踢兩場比賽「等同犯罪」。

「聖誕快車」一向都是英超一眾領隊頭痛的問題，本身頻密的賽程變得更密，連同其他盃賽，一個月內可踢多達8場比賽，更有機會於48小時踢兩場波，球員健康成為問題。

曼城今季12月就要踢8場比賽，包括6場聯賽、1場歐聯及1場英格蘭聯賽盃，而且更是連場大戰，先後鬥曼聯、阿仙奴及李斯特城。

曼城今個聖誕檔期連場大戰，先後鬥曼聯、阿仙奴及李斯特城。（路透社）

曼城將於香港時間28日作客狼隊，再於30日主場對錫菲聯。（路透社）

事實上，利物浦今季亦不遑多讓。這支現時高踞英超榜首的球隊，在12月有9場比賽，更因為與世界冠軍球會盃撞期，要派出一班青年軍小將出戰阿士東維拉的聯賽盃8強賽事，最終一眾「紅軍」小將慘吞5蛋出局。

為應付世冠盃，利物浦更要飛到卡塔爾參賽，他們雖然贏得球隊首座世冠盃獎盃，但決賽對法林明高要踢到加時，然後馬不停蹄地飛回英格蘭，為拆禮物日對李斯特城的榜首大戰作準備。

哥迪奧拿曾去信賽會投訴賽程過密。（路透社）

高普：大聲呼喊卻無人在聽

曼城將於英國時間27及29日先後對狼隊及錫菲聯，高普對藍月亮的遭遇表示同情。今年先後為利物浦奪得歐聯、歐洲超級盃及世冠盃的他說：「這（賽程安排）當然不OK了。沒有任何一個領隊對拆禮物日要比賽有問題，但（要曼城）在27及29日踢兩場波等同犯罪！」

「今年我們在26及29日（香港開賽時間為27、30日凌晨）比賽已經是上天的恩賜了，」高普續道：「我絕對認同其他認為這賽程不應出現的領隊。他們不是在抱怨，而是指出實情。」這名德國籍領隊又認為，「多一些球隊在26及29日比賽就能解決問題」，48小時內雙賽是件不合理的事。

高普自上任利物浦領隊後，不時都會批評英格蘭球壇太多比賽，沒有歇冬期及快車賽程等問題。（路透社）

高普自2015年上任後，雖然不時都會批評賽程過密、沒有歇冬期等問題，最終英超賽會安排於今年2月休息達3星期，實為一大突破。不過高普仍認為賽會聆聽不足：「很明顯，我們說什麼也可以，但沒有人會聆聽。聖誕期間對所有領隊都是同樣的問題，運動科學不是用來幫我們解決這些問題，球員身體需要一定的時間復原的，但他們完全不理會這事實。」

「外界見到球員疲倦只會說：『他們跑得有點怪。』我們今年不用處身於這困境中，但我理解其他領隊及教練對賽情的批評。當我們見到快車又來到時，什麼也不OK，但這是由外行人去決定的。」高普總結時說。