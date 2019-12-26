【英超】曼城當年險簽格列沙加　阿迪達：他是阿仙奴重要一員

格列沙加早前因不滿被換出而直接拂袖而去的事件，令他被褫奪隊長的資格，更一度傳出時任主帥艾馬利在冬季轉會窗將他「掛牌」。事件發生不足兩個月後，艾馬利的位置已被阿迪達取代，而該名「新廠長」透露在早年擔任曼城助教時，已經希望羅致格列沙加，確認該名瑞士中場在阿仙奴的未來。

阿仙奴在今季受內憂外患影響，除了戰績一般外，球隊內部亦有不少矛盾，例如前隊長格列沙加的風波。該名瑞士中場在今季雖然曾被委任為隊長，但隨之而來是不少阿仙奴球迷的批評聲音，他在對曼聯一仗的「縮頭」事件，加上不滿被換出而擲下隊長臂章及直接返回更衣室，使格列沙加在阿仙奴的未來一度亮起紅燈。

格列沙加在10月底一仗被換出後，怒擲隊長臂章拂袖而去，使不少阿仙奴球迷大感不滿。（路透社／資料圖片）

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格列沙加被褫奪隊長資格後，雖然外界不少聲音希望阿仙奴將該名瑞士中場出售，但格列沙加因事件「被雪」3場聯賽後，已經再度為球隊披甲。阿仙奴新上任的領隊阿迪達更透露，當年加入曼城的教練團隊時，相當希望羅致格列沙加，可惜被阿仙奴捷足先登，才將目標轉移至根度簡身上。

阿迪達對於格列沙加相當器重，間接使出售的傳聞不攻自破。（路透社／資料圖片）

阿迪達如今終如願與格列沙加合作，更向沙加直言他在陣中的重要性，「沙加是陣中十分重要的一員，雖然現時遇到一些困難，但我相信這是一個學習的過程，我與球隊在旁幫助他，而他與球迷的關係已比早前大有改善。我曾經與他見面，表達我對他的欣賞之情，亦透露我對他的期望。」

格列沙加被褫奪隊長後，奧巴美揚被委任為正隊長，阿迪達表示在安頓後，或許改以另一名球員帶起臂章，「我認為現時並非適當的時機委任另一隊長，我希望在最佳的時機作出對球隊最有利的決定，現時我更希望專注在球賽當中。」