【英超】阿迪達促阿仙奴1月增兵　祖雲達斯中場成頭號目標

阿迪達（Mikel Arteta）上任阿仙奴領隊，面對眼前的問題，首先選擇為球隊中場格列沙加（Granit Xhaka）發聲。 不過英國傳媒傳出阿迪達對1月增兵已有眉目，鎖定祖雲達斯中場為最大目標。

阿迪達與「兵工廠」簽約3年半，今輪作客般尼茅夫將會正式領軍，希望帶領過去13場只得1勝的阿仙奴重上勝軌。不過，還未能領教阿迪達的領軍功夫前，英媒已爆出這名前阿仙奴中場對意甲一名球員十分有興趣，更要求阿仙奴於明年1月轉會窗重開後全力搶人。

阿迪達成為阿仙奴新帥，希望帶隊盡快重上勝軌。（路透社）

拉比奧特於祖雲達斯位置不穩。（路透社）

英格蘭傳媒指，阿迪達已評核一眾「槍手」，並對需要加強的位置已有眉目。轉會窗下周就會重開，英媒指阿迪達認為中場需要加強戰力，更希望拉比奧特成為其首個羅致球員。

這名法國球星今季免費由巴黎聖日耳門轉投祖雲達斯，但由於這支意甲班霸中場人員過多，24歲的拉比奧特今季至今於各項比賽只上陣12場。

阿仙奴欲購入拉比奧特。（路透社）

阿仙奴1月買人不手軟？

雖然阿迪達近日發聲撐被禠奪隊長一職的格列沙加，指他是球隊重要一員，希望終止該名瑞士中場1月離隊的傳聞，但拉比奧特加盟或會與沙加「撞位」，故阿迪達會否買人，是否真心撐沙加仍是不得而知。

阿仙奴今夏以破球會紀錄7200萬英鎊，購入尼高拉斯比比（Nicolas Pepe），但「兵工廠」管理層表示1月轉會買人不會手軟，阿迪達與這支倫敦球會1月應該會於轉會市場頗活躍。