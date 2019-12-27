【英超】曼聯延續「拆禮物日」優良傳統　主場4：1反勝紐卡素

近況反覆的曼聯，曾經擊敗曼城及熱刺兩支「Big 6」，但及後連續兩輪「濟貧」，未能擊敗愛華頓及榜尾的屈福特。不過，紅魔鬼在「拆禮物日」往績甚勇，今仗在主場仍能保持傳統，在奧脫福成功「拆禮物」，以4：1擊敗紐卡素。

曼聯上輪作客兩球不敵榜尾的屈福特，相信令不少球迷大跌眼鏡。今仗重返主場奧脫福，鬥首循環曾經落敗的紐卡素，中場主力普巴上仗已復出後備入替，但主帥蘇斯克查繼續將該名法國中場先列後備，在前線以拉舒福特﹑馬迪爾及格連活特合作攻堅。

馬迪爾今仗梅開二度，助球隊主場反勝。（路透社）

曼聯「新三叉戟」分別建功反勝（按圖放大）

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在首循環為紐卡素一箭定江山的「千禧後」小將馬菲朗達夫（Matthew Longstaff），今仗再度建功，在上半場17分鐘打開紀錄。曼聯在站穩陣腳後隨即反撲，箭頭馬迪爾接應彭利拿的回傳撞射，紐卡素門將杜巴夫卡未能清脆撲出近柱入網，在24分鐘扳成平手。

紐卡素被追平後，失誤逐漸浮現，格連活特把握對方後場一次誤傳，禁區外勁射破網，在36分鐘反超前2：1。拉舒福特在5分鐘後，力壓對手頭槌破網，為紅魔鬼累積攻入第60球。紐卡素在下半場再度「送大禮」，入球功臣馬菲朗達夫回傳予門將時被馬迪爾搶斷，在51分鐘輕鬆單刀射成4：1，並以28分升上聯賽榜第7位。

曼聯在「拆禮物日」一向表現強勢，自1996/97球季起的22個球季（09/10球季「拆禮物日」沒有賽事），取得19勝1和2負的戰績，今仗主場輕取紐卡素4：1後，得以延續在「拆禮物日」贏波的優良傳統。

紐卡素小將馬菲朗達夫兩循環聯賽亦能攻破曼聯的大門。（路透社）

英超第19輪戰果（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

曼聯在落後一球下反勝，主帥蘇斯克查大讚麾下球員態度一流，而3名建功球員平均年齡僅21.3歲（馬迪爾24歲﹑拉舒福特22歲﹑格連活特18歲），「蘇B」指格連活特仍有不少進步空間，「格連活特只得18歲，他仍然需要在比賽中繼續學習，並有很大的進步空間，我認為他需要向拉舒福特學習，變得更加成熟，他將會是一名非常難防範的射手，因為他可以左右開弓。」

蘇斯克查大讚麾下球員，在今仗落後下的態度正面。（路透社）

英超年底的「快車期」，球隊需在7天內應付3場賽事，對球員負荷相當大，曼聯戰畢今仗後，將於48小時後再鬥般尼，但蘇斯克查似乎不太擔心如此緊密的賽程，「我們在兩日後將作客般尼，預計將會是另一場硬仗，我們會努力延續今場的好表現。對於稍為年長的球員而言，在48小時內踢兩場，體力必定是其中一個考慮因素，但對於麾下的年青球員，我們並沒有體力的問題。」