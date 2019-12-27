【英超】利物浦挾世冠盃封王之勢　作客贈李斯特城4蛋續踞榜首

利物浦12月的魔鬼賽程，早前遠赴卡塔爾首度捧走世界冠軍球會盃的錦標後，在「拆禮物日」重返英超硬撼爭標勁敵李斯特城，紅軍最終延續強勢，在李城主場贈對手4隻光蛋，進一步鞏固榜首的優勢。

利物浦挾世冠盃奪冠之勢，返回英格蘭戰英超「快車」，作客今季表現令人驚喜的李斯特城。紅軍在世冠盃決賽與法林明高戰至加時，才由法明奴的入球奠勝，主帥高普今仗除了收起在該仗勇戰受傷的張伯倫外，其餘10人亦是上仗的正選。

利物浦早前在卡塔爾首度捧走世冠盃錦標，挾強勢戰英超的「快車期」。（路透社／資料圖片）

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+ 5 + 4 + 3

李斯特城的狀態在近期稍稍回落，在今仗前連續3仗未能獲勝，雖然陣中射手華迪堪稱「Big 6殺手」，並近10場攻入12球，但今仗未有進帳，更被作客的利物浦全場控制戰局，全場僅錄得3次未能中目標的攻門，攻勢乏善足陳。

李斯特城今場僅錄得3次攻門，而射手華迪同樣未能攻破利物浦的大門。（路透社）

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連續兩仗世冠盃賽事攻入奠勝球的法明奴，今仗繼續有進帳，在上半場31分鐘接應阿歷山大阿諾特的傳中球，近門跳頂頭槌建功開紀錄。李斯特城中堅蘇恩古在下半場中段於禁區內犯手球，球證隨即吹罰12碼，並由後備入替的占士米拿操刀中鵠，在71分鐘取得保險球。

阿歷山大阿諾特再度造就法明奴，在3分鐘後梅開二度，攻入今季聯賽第6個入球，而兩度交出助攻的該名英格蘭右閘，在4分鐘後親自建功，為紅軍射入「埋齋」一球，結果4球大破主場的李斯特城外，在聯賽榜與對手拉開13分的差距，並跨季累積35場不敗。

法明奴繼世冠盃兩仗入球後繼續大勇，今仗梅開二度，主帥高普當然「錫晒佢」。（路透社）

阿歷山大阿諾特今仗除了兩度造就法明奴外，及後亦有進帳，是今仗利物浦贏波功臣。（路透社）

利物浦早前赴卡塔爾戰世冠盃，對韋斯咸的聯賽因而延期，今仗4球大破李斯特城後，僅餘韋斯咸一仗便完成半季聯賽，現時以17勝1和接近完美的戰績，以52分遙遙領先39分的李城及38分的曼城。阿仙奴在2003/04的聯賽不敗封王，當時戰畢半季已錄得6場和局，最終全季以26勝12和的戰績稱霸，以紅軍現時的氣勢，且看紅軍在下半季能否保持強勢，成為英超史上第二支不敗封王的球隊。