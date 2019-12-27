【奧運】兩名白羅斯藥檢「肥佬」　11年後中國獲一面京奧鉛球銅牌

奧運賽場上戲劇性戰果多不勝數，惟逾兩屆奧運年期的「意想不到」倒是首次聽到。由於在2008年北京奧運女子鉛球中，銀牌及銅牌兩名白羅斯選手先後被驗出服食禁藥，二人被褫奪奧運獎牌後，中國選手鞏立姣由原先的第5升上第3奪下銅牌，昨日獲補頒奬牌。

2008年北京奧運，當時只有19歲的中國選手鞏立姣在女子鉛球項目決賽，擲出19.20米，最終成績列第5。

2008年北京奧運鉛球項目，中國選手鞏立姣由原先的第5升上第3奪下銅牌，昨日獲補頒奬牌。（鞏立姣微博）

惟2016年白羅斯選手米赫赫臘維奇被指當年藥檢為呈陽性反應，北京奧運的鉛球銀牌因而褫奪。誰想到一年後國際奧運會再次公布藥檢呈陽性反應名單，並剝奪北京奧運及倫敦奧運共8名運動員的賽事成績，當中包括京奧女子鉛球「新銀牌」的白羅斯選手奥斯塔普丘克。因此當年只有第5名的中國選手鞏立姣順利升至第3並奪下銅牌，11年後的昨日奧委會終為她補發五環獎牌。

等了11年的銅牌，鞏立姣立即把喜悅上載至網絡與大家分享。（鞏立姣微博）

期間經歷倫敦及里約奧運，逾11年才名正言順奪下銅牌，鞏立姣感慨得在微博上發文表示公義總會來臨：「正義和公平也許會遲早（到），但從未缺席，北京奧運會第三名！好運，夢想一直在路上！」值得一提，在2012年倫敦奧運中金牌及銀牌得主的俄羅斯及白羅斯選手亦藥檢「肥佬」，最終鞏立姣由原先第4名變成銀牌得主。