【英超】利物浦遇魔鬼賽程體能無影響　高普：領先分數只是數字

利物浦在12月需要應付9場不同賽事，並分途出征英超﹑歐聯及世冠盃等賽事，如今戰至12月底，紅軍只在以青年軍上陣的聯賽盃中落敗，其餘賽事悉數取勝，主帥高普在「榜首大戰」擊敗李斯特城後，更對球隊用不盡的感驚訝。

利物浦在卡塔爾出戰世冠盃，分別力克蒙特雷及法林明高，球會史上首度奪得世冠盃殊榮。紅軍戰畢世冠盃後，匆匆返回英格蘭應付英超「快車」，今仗作客李斯特城上演「榜首大戰」，主帥高普在正選陣容中只作出一個調動，以韋拿杜姆取代受傷的張伯倫，但紅軍未有受舟車勞頓及頻密賽程影響，在今仗控制戰局，結果在法明奴連中兩元，阿歷山大阿諾特及占士米拿各建一功下，以4球大破李城，進一步鞏固領先優勢。

阿歷山大阿諾特今仗貢獻兩助攻及一個入球，成為球隊大勝的功臣。（路透社）

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利物浦的12月被稱為「魔鬼賽程」，需要應付英超﹑歐聯﹑世冠盃及聯賽盃，不少利物浦球迷擔心頻密賽程影響戰績，但紅軍僅於聯賽盃8強中，以青年軍出戰不敵阿士東維拉，其他賽事悉數贏波而回。

利物浦在今仗70分鐘後，在7分鐘內連轟3球，可見球隊並未有因為賽程頻密而影響體能，主帥高普在賽後更加球員猶如用不盡的體力而「喝罵」他們，「當球隊攻入第4球時，我們大概已勝券在握，但球員並未有因此留力，繼續在場上不惜氣力地奔走，我心想是否太過瘋狂，所以我立即高呼提場，只要保持控球權，不讓對手有機會進攻就可以了。」

高普表示球隊在末段仍然「好氣好力」，使他要罵呼場上的球員。（路透社）

利物浦今仗直接擊敗次席的李斯特城，在聯賽領先暫時增加至13分，看似十分安全的距離，但高普強調「13分」只是數字，「對我而言，不論10分﹑11分或是13分，只是一個數字。在英國足球史上，領先最後被收窄差距亦不是新鮮事，所以我們只會專注在下場賽事。」

另外，利物浦中堅雲迪積克協助球隊保持不失，該名荷蘭中堅在完場後，特意協助李斯特城的球場工作人員，一同修理草地。

利物浦中堅雲迪積克協助李城的草地工作人員，在完場一同保養草地。（路透社）

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