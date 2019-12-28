【港超聯】傑志兩新援同因教練團來投　安永佳解構放棄留美之謎

港超聯轉會窗即將重開，明年需要應付亞洲賽的班霸傑志，昨日率先公布人腳變動，一口氣簽入3位新援。無論是本地球迷熟悉的中鋒高美斯，以及新韓援朴俊炯，竟全因被「藍鳥」教練團成員吸引而來投。而即將展開職業生涯的安永佳，則親自解釋放棄留美的原因。

曾在2017年賀歲盃以借將身分為傑志披甲的高美斯，終真正以「藍鳥」球員身份穿起這件球衣，他笑言感覺並不陌生。這位射手雖未有透露跟傑志簽約至何時，但就指出自己因同鄉、塞爾維亞籍主教練施利斯高域而來投：「我有來自其他地方的聘約，傑志是我的首選。除了它是香港最好的球會，施利斯高域也是最重要的因素之一。他是塞國的足球傳奇，執教生涯成績也不錯，能夠跟他合作很特別。」

已參與3課傑志操練的高美斯，直言「藍鳥」無論設施、訓練及球員質素都冠絕港超，「我相信自己在此能再進步很多。」（袁志浩攝）

渴望破在港錦標荒 高美斯盼再創高峰

高美斯2016年來港加盟南華，當季曾攻入不少經典金球、射術令人讚歎。該季27次為「少林寺」上陣，攻入15球，成為球迷寵兒，惟卻是在港生涯的最高峰。其後高美斯曾短暫到埃及、黎巴嫩與印尼落班，但最終都重返港超，先後再效力香港飛馬及冠忠南區。不過，表現卻無復當年勇，而至今也未曾在本地賽事捧得錦標。

高美斯對前東家南區避而不談，僅稱會祝福對方；他也拒絕將自己跟離隊的盧卡斯作比較，「他是港超最佳之一，我很尊重他。」（袁志浩攝）

「我的目標一直也是贏得榮譽，傑志過去5年橫掃多個冠軍，也跟南華一樣是間大球會，這裏更有機會爭標，也能讓我重拾當年的高水準。」高美斯又指，縱然「藍鳥」早有另一射手洛迪古斯坐鎮，也樂於跟對方良性競爭，並對能否出戰亞洲賽毫不介意，「只要可出場就好，哪管是甚麼比賽。」

朴俊炯身型高大，也不失靈活，操練中可見他不時走位配合隊友。（袁志浩攝）

韓籍中堅簽約1年 「喜歡用腦去踢球及走位」

至於近年第3名加盟「藍鳥」的韓籍後衛朴俊炯，早於12月10日已跟隨球隊集訓。巧合地，他坦言，教練團中的前韓國國腳金東進，是他決定投效傑志的原因之一。「經紀跟我談到傑志，然後我知道金東進在這裏，他是我的偶像，很渴望跟他學習，所以選擇來此發展。」現時傑志擁有金東進、裴鋕垣及尹東憲3位韓籍教練，朴俊炯打趣指感覺到了一間韓國球會，有助他適應環境。

安永佳參與的美國大學生足球聯賽於11月完季，已有超過1個月未有正式比賽的他，今日操練僅於場邊緩步跑。（袁志浩攝）

這位由韓職豪門水原三星藍翼轉會的中堅，身高接近1.9米，並曾於葡甲打滾，具一定身體質素之餘，總監朱志光更指他腳下功夫頗不錯。「我能踢得硬淨，也能適應高節奏。我擅長壓逼、走位跟頭槌，喜歡用腦去想如何踢，再走位配合。」朴俊炯也透露，自己跟傑志簽約至2021年1月，他希望爭取在明年亞協盃上陣，並助球隊取得下屆亞冠盃參賽資格，「目標是贏冠軍，也想保持5至10場零失球，而有機會的話，也希望能取得入球。」

俊俏的面孔，令安永佳甚得球迷歡心，有記者笑言他或可吸引更多女球迷入場，他打趣回應道：「希望如此吧，這對所有人都是好事，我會盡力的。」（袁志浩攝）

安永佳棄美合約返港 望未來成丹尼接班人

另外，昨日從美國返港、今日即投入操練的前傑志青年軍安永佳（Matt），有望在母會正式出道，並穿起自青年軍時一直擁有的8號球衣。

傑志一口氣羅致3位新援，能為球迷注入新元素及衝擊嗎？（袁志浩攝）

而Matt雖也曾收到來自美國次級聯賽球會開出的合同，但他認為長遠來說，回港發展是較佳的選擇，「美國次級聯賽發展還未成熟，待遇不高外，也跟美職聯沒太大聯繫，球員很難爭取『升級』。返回亞洲踢比賽，參加亞洲賽或港隊賽事，對我更合適。」Matt在美國時曾出任左閘跟左中堅，也能勝任前鋒跟翼鋒，不過他似乎對左閘最有興趣，「我可跟丹尼學習，而隨着他年紀漸長，相信這位置未來能成為我的位置。現時丹尼受傷了，也是時候讓我站出來，證明我有能力成為一位頂級球員。」