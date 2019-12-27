【港超聯】傑志簽高美斯頂替盧卡斯　前水原藍翼中堅加盟

港超聯球隊傑志早前疑因前鋒盧卡斯的紀律問題，雙方提早解約，今日（27日）即宣布簽入塞爾維亞前鋒高美斯頂替。 除高美斯外，傑志同時簽入前水原三星藍翼中堅朴俊炯作亞援，青訓產品安永佳亦從美國歸來，準備在母會展開職業生涯。

外界傳聞高美斯會投效傑志多時，「藍鳥」會方今日亦正式公布消息，這名32歲射手將穿起18號球衣，而洛迪古斯則會轉而披起9號球衣。曾效力南華、香港飛馬及冠忠南區的高美斯，在效力「少林寺」時登上生涯高峰，在當年的亞協盃有過不俗演出，但在南華降班後離港，再回港先後投效飛馬及南區，入球量則不及從前。

高美斯曾以借將身份為傑志出戰賀歲盃，如今正式成為傑志球員。（傑志提供）

傑志新中堅朴俊炯（右）與助教金東進（左）合照。（傑志提供）

另一傑志公布的新兵朴俊炯本來在葡萄牙展開職業生涯，曾效力維塞烏學院、葡萄牙體育會等葡甲球隊，現年26歲的他去年返韓投效K1勁旅水原三星藍翼，曾在K1上陣，司職中堅，相信會成為傑志來年出戰亞協盃的亞援人選。朴俊炯將穿起6號球衣，他及高美斯均會在1月轉會窗重開後註冊，再為傑志上陣。

安永佳每次放假回港，均會到傑志跟操。（資料圖片／羅君豪攝）

另外，香港U23代表隊成員安永佳亦已完成在美國的學業，並已回港，意味他不會參加明年1月的美職聯選秀，季初已跟傑志簽約的他待1月轉會窗重開後，即會在港展開職業生涯。傑志青訓出身的安永佳曾代表香港奪得省港盃冠軍並取得入球，亦曾出戰U23錦標賽外圍賽。