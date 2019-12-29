【英超】曼聯挫般尼兩連勝兼不失球　5200萬先生由笑柄變球迷寵兒

曼聯周日凌晨（29日）在英超作客2：0擊敗般尼，除了兩連勝兼今季聯賽首場不失球外，更暫時在積分榜升上第5位。 除了入球功臣拉舒福特及安東尼馬迪爾，曼聯斥5200萬鎊收購的巴西中場費特亦令球迷跌眼鏡，不再是「廢」特，就連領隊蘇斯克查也不禁大讚。

曼聯在44分鐘先由安東尼馬迪爾接應安達斯彭利拿右路橫傳，冷靜射破尼克普比十指關，打開紀錄；到全場結束前的補時階段，再有拉舒福特個人突破擺過門將射入，鎖定2：0勝局，連勝兩輪聯賽後，「紅魔鬼」20輪聯賽獲31分，超前熱刺登上第5，暫落後少賽一場的車路士1分。

馬迪爾及拉舒福特的冷靜埋門深獲球迷讚賞，但贏得最多掌聲的，卻是曾飽受批評的巴西中場費特。

安東尼馬迪爾（左三）是曼聯的入球功臣。（路透社）

費特去年夏天以傳聞的5200萬鎊（約5.2億港元）轉會費，由薩克達加盟曼聯，但表現一直遠遜預期，遭不少曼聯球迷批評，更被譏為「廢特」。不過，這名26歲巴西中場近兩個月表現脫胎換骨，成為紅魔鬼的中場命脈，他在擊敗熱刺及曼城的大戰中都正選上陣，最近兩仗對紐卡素及般尼的勝仗同樣擔正。

蘇斯克查（右一）力讚費特（左一）表現。（路透社）

為電視台BT Sports出任評述的曼聯名宿史高斯，在曼聯擊敗般尼後訪問昔日隊友蘇斯克查，要求他評價費特的表現，「蘇B」亦毫不吝嗇讚賞：「我覺得費特進步了很多，若在兩、三個月前講及作客般尼，大家大概不會認為他能主宰比賽。」他更將費特與史高斯相比：「費特現在充滿自信，他是個矮小卻堅定的中場，就像你（史高斯）！但他的動作大概快一點吧。」

曼聯官方Twitter賽後亦特別發布一個「費特欣賞Post」，讓球迷留言支持費特，不少紅魔球迷也坦承這位巴西中場令他們跌眼鏡：