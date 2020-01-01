【日本天皇盃】韋拿以錦標為球員生涯作結　神戶兩球奪冠首戰亞冠

神戶勝利船終於戰勝歸來！該支有恩尼斯達﹑大衛韋拿﹑普多斯基及華美倫等多名球星坐鎮的神戶球隊，在元旦日舉行的天皇盃決賽中，以兩球淨勝鹿島鹿角，史上首次取得亞冠盃的出賽資格，將與廣州恒大及水原藍翼同列G組。 早前宣布戰畢今季退役的韋拿，在今仗補時階段後備入替，以錦標完美結束職業生涯。

雖然擁有「小白」恩尼斯達﹑大衛韋拿及華美倫等巴塞隆拿舊將在陣中的神戶勝利船，在今季日職聯賽一度跌入降班區域，但球隊在下半季愈戰愈勇，結果以第8名完成球季，更在天皇盃過關斬將，打入決賽，與鹿島鹿角爭標。

鹿島鹿角以聯賽季軍完成賽事，已穩奪今年亞冠盃的第3圈外圍賽資格，但天皇盃冠軍得主將直接取得亞冠盃決賽周的入場券。神戶今仗派出恩尼斯達﹑華美倫及普多斯基正選上陣，掛靴前最後一仗的大衛韋拿先列後備。

天皇盃決賽在重新落成的國立競技場中上演。（美聯社）

在重新落成的新國立競技場上演的天皇盃決賽，今仗吸引57,597名球迷於這個東京奧運的主場館觀戰。普多斯基在上半場一次窄角度勁射，鹿島鹿角門將權純泰撲救時「甩手」後不幸省中隊友入網，神戶在上半場18分鐘以烏龍球先開紀錄。鹿島鹿角的後防在上半場末段再度犯錯，後防犬飼智也解圍「撻Q」，撞中後方的藤本憲明改變方向入網，結果神戶在下半場保持紀錄，以兩球淨勝鹿島鹿角，奪走天皇盃錦標。

神戶勝利船除了高舉天皇盃錦標外，亦是球會史上首次取得亞冠盃的入場券，將與廣州恒大﹑水原藍翼及馬來西亞的柔佛DT同列G組，意味「小白」﹑華美倫及普多斯基有望在亞洲頂級的賽事中亮相。

神戶勝利船憑上半場兩個入球擊敗鹿島鹿角，奪走天皇盃錦標。（美聯社）

恩尼斯達帶領神戶奪冠，有望在亞冠盃賽場中亮相。（美聯社）

另外，在去年11月底宣布戰畢今季後高舉球靴的大衛韋拿，在今仗雖然先列後備，在他在下半場補時2分鐘入替，上演球員生涯最後一仗，在場的球迷當然掌聲雷動，向該名西班牙球星致意。

大衛韋拿以勝仗結束職業生涯，賽後一眾職球員將他抬起為他慶祝。（美聯社）

大衛韋拿生涯最後一戰（按圖放大）