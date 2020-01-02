李慧詩2020首天重開Facebook專頁 ：不想因畏懼而退縮

「牛下女車神」李慧詩自去年10月1日在Facebook專頁發表一句「今天出門小心避雨，沒有雨傘要早點回家」，卻被有心人解讀成各種意思，有人支持亦有人批評，她終將專頁關閉。 踏入2020年、亦是東京奧運年首日，她決定重開專頁。

李慧詩在元旦日晚上發文，表示「鼓起勇氣」重開專頁，然後談及自2011年開設專頁後，一直成為與市民間的溝通橋樑、亦收到不少短訊支持，她亦指自2014年以來，都希望為大家加添正能量，然而，「發現作為香港運動員，少不免要面對身份這個題目」，也避不開公眾留言，於是如在賽場上般謹慎。

李慧詩在2020年重開個人Facebook專頁。（資料圖片）

李慧詩2019爭先賽戰績

1月【單車亞錦賽】李慧詩爭先賽4強勝師妹李海恩 決賽挫鍾天使衛冕

1月【單車】李慧詩爭先賽封后 今季三戰世界盃全勝

1月【單車・世界盃】李慧詩封后 無敵姿態奪今季爭先賽第4金

3月【單車・世錦賽】李慧詩爭先賽封后 奪第二件彩虹戰衣創歷史

6月【場地單車】李慧詩挫鍾天使 捷克格蘭披治爭先賽封后

6月【場地單車】李慧詩轉戰德國賽 爭先賽封后 今鬥競輪賽

6月【場地單車】李慧詩德國大獎賽奪爭先冠軍 挑戰三冠

7月【場地單車】李慧詩爭先賽封后 戰鞋上獨角獸的故事

8月【場地單車】李慧詩爭先賽連勝14個月 港隊日本擸1金1銀2銅

10月【單車．亞錦賽】李慧詩爭先賽封后 近9年6度奪金 稍後戰競輪賽

11月【場地單車．世界盃】李慧詩白羅斯站封后 爭先賽18個月全勝一覽

11月【場地單車．世界盃】李慧詩連續兩站爭先奪金 月底主場戰香港站

11月【場地單車．世界盃】李慧詩無敵姿態奪金 爭先賽17個月不敗

Sarah然後重提去年10月1日引起莫大反應的一則發文，「那天，由於避談政治事而寫得模糊，憂心忡忡的情緒蓋過理性的判斷，把敏感的詞彙帶進來」，一度被傳是遭Facebook刪去專頁的她指是自行關閉專頁，「原諒我關閉專頁三個月，當中涉及許多不同原因，但最大的原因是，我不希望大家互相指罵，尤其是香港人跟香港人間的罵戰，是我最不想看見的」，並強調不想因而令社會氣氛惡化，「最近社會上惡意中傷別人的留言或訊息愈來愈多，然後出現在自己的專頁中⋯⋯抱歉我沒有把六千多個留言看畢就把發表的文章刪去了，原因是我不想再因為那句說話，使社會環境惡化下去。」

李慧詩在去年的爭先賽繼續無敵。（資料圖片）

儘管擔心被傳媒炒作、遇上惡意留言、影響備戰尚有不足8個月就展開的東京奧運，但Sarah仍選擇重開專頁，「但我不想放棄，不想因為畏懼而退縮。我希望像以前一樣，邊騎邊寫，在專頁把正力量發放給大家」，最後她提到，希望趁踏入奧運年，「再跟大家見面，希望往後的路繼續與大家在一起，共渡每個難關！」

李慧詩重開專頁全文： 今天我鼓起勇氣，重開專頁。 專頁自2011年4月30日起運作，漸漸，它成為我與大家聯繫的橋樑。每一個比賽，我深深感受到大家與我並肩同行。起初，我發表的文章並不多，許多時候，只是大時大節，湊湊熱鬧，或者大比賽後抒發一下才發文。雖然如此，有許多有心人，會透過私訊替我打氣，關心我的近況，實在感動。2014年起，它似乎多了一個使命，就是為大家添力，為大家在生活中加點正能量。那時想，我應該只談體育。然而不知不覺，我發現作為一個香港運動員，少不了要面對「身份」這個題目。專頁作為一個公眾平台，也避不開留言。於是，一切小心翼翼，謹慎而行。像賽場上，希望避開意外。 那天，由於避談政治事而寫得模糊，憂心忡忡的情緒蓋過理性的判斷，把敏感的詞彙帶進來。原諒我關閉專頁三個月，當中涉及許多不同原因，但最大的原因是，我不希望大家互相指罵，尤其是香港人跟香港人間的罵戰，是我最不想看見的。 香港素來是一個自由社會，向來的和平是建基於大家的包容和忍耐，雖有分歧，雖有委屈，但會互相尊重，以和為貴。那是世界其他地方少有的情況，是難能可貴的。最近社會上惡意中傷別人的留言或訊息愈來愈多，然後出現在自己的專頁中……抱歉我沒有把六千多個留言看畢就把發表的文章刪去了，原因是我不想再因為那句說話，使社會環境惡化下去。 許多人問專頁甚麼時候重開。我掙扎良久。怕被傳媒炒作或利用，怕有人繼續以他們的立場演繹我的句子，怕網上流言蜚蜚，怕陷入政治亂局，怕影響奧運……多一事不如少一事，不是嗎？這些令我卻步的想法不斷在腦海中浮現，但我不想放棄，不想因為畏懼而退縮。我希望像以前一樣，邊騎邊寫，在專頁把正力量發放給大家。 藉著今年奧運年，又是新一天，再跟大家見面，希望往後的路繼續與大家在一起，共渡每個難關。共勉之。 祝 身心安泰！ 詩 2020

香港代表隊目前已獲10個東京奧運資格，按圖看看哪些運動員明年亮相東京：