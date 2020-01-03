方力申任旅發局新成員　與國際冰球聯會副主席做同事

退役15年的香港「飛魚王子」方力申，今日再有一新銜頭。政府於網頁公布委任方力申為旅遊發展局新成員，即日生效為期兩年。

政府今早發出新聞稿，指委任方力申為香港旅遊發展局（旅發局）新成員，任期由2020年1月1日至2021年12月31日。

政府發公告宣布委任方力申入旅發局。（政府新聞處）

前港泳將方力申（Alex）曾在2000年悉尼奧運刷新200米背泳及400米個人混合泳兩項香港紀錄，至今仍未被打破。去年尾挑戰香港環島泳45公里慈善游，他以10小時43分06秒完成，打破一名英國泳手保持3年的紀錄 。

歐鎧淳與方力申為游泳師兄妹。（歐鎧淳Instagram）

商務及經濟發展局發言人說：「我們歡迎方先生加入旅發局。我們有信心，憑藉方先生與其他旅發局成員在不同界別的專業知識及豐富經驗，將可協助旅發局進一步推廣香港成為旅客的首選旅遊目的地。」旅發局共有20位成員，均由香港特別行政區行政長官委任，並廣泛代表旅遊及其他不同的界別，包括客運商、旅館營運人、持牌旅行代理商、旅遊經營商、零售商及食肆營運人等。當中亦與體育有關的成員有國際冰球聯會副主席、香港冰球協會榮譽會長胡文新。