【轉會】伊巴謙莫域簽約AC米蘭穿21號　祖雲達斯重金收購瑞典新星

伊巴謙莫域昨日抵達米蘭，接受體測及簽約，以自由身回歸AC米蘭。至於祖雲達斯昨日有大動作，以3500萬歐元從阿特蘭大簽入瑞典中場古路施夫斯基，但外借至帕爾馬至季尾。

38歲的伊巴由瑞典乘搭私人飛機，昨日抵達米蘭，到AC米蘭接受體測，之後在技術總監馬甸尼等球會高層陪同下簽約。伊巴將會穿上21號球衣，他在球會官方的訪問中，解釋選21號的原因，他說：「這是我大兒子所選的，我告訴他所有可選的號碼，而他選21號。」

伊巴高舉AC米蘭球衣。（美聯社）

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伊巴在2010年到2012年效力過AC米蘭，當年曾領球隊贏意甲冠軍；離隊後踢過巴黎聖日耳門、曼聯及洛杉磯銀河。他說：「我一直說，這裏是我的家，而我終於回來了。雖然我去過其他球會，但我已經回歸，這是最重要的。最終，我回來了，大家在聖西路等我吧。」

AC米蘭主帥皮奧利期待與伊巴合作，他說：「伊巴是戰士，也是領袖，擁有超凡魅力，他有很強的責任感，還有對勝利的渴望。他能夠刺激整支球隊，他的貢獻將會非常重要。作為聯賽中最年輕的隊伍，我們在比賽中接連遇到一些問題，但伊巴這種領袖球員能夠補充我們的不足。」

古路施夫斯基簽約加盟祖雲達斯。（祖雲達斯官方Twitter）

至於意甲勁旅祖雲達斯亦在昨日公布一宗轉會，他們以3500萬歐元從阿蘭特大簽入19歲瑞典中場古路施夫斯基，簽約至2024年。古路施夫斯基今季初被阿特蘭大外借至帕爾馬，雖然如今成為祖記球員，但他下半季亦會以借用身份續留在帕爾馬。

此外，祖記將27歲意大利門將馬迪亞比連外借到熱拿亞。

冬季焦點轉會：