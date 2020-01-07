【英足總盃】阿仙奴小將入球淘汰列斯聯　奧巴美揚向球迷派定心丸

英格蘭足總盃第三圈，阿仙奴主場迎戰英冠榜首球隊列斯聯，靠小將雷斯尼爾遜在下半場近射建功，一箭定江山，一球險勝晉級。 兵工廠隊長奧巴美揚在今仗未有披甲，但他在今仗前向阿仙奴大派定心丸，強調自己將效忠阿仙奴。

阿仙奴主帥阿迪達收起奧巴美揚，派出奧斯爾及尼高拉斯比比等主力披甲。英冠前列分子的列斯聯，在名帥比爾沙帶領下造訪酋長球場，並無半點懼色，在開賽初段反客為主，有箭頭班福特（Partick Bamford）射門中楣，加上二號門將馬天尼斯（Emiliano Martinez）左飛右撲，屢救險球，阿仙奴在上半場才可以力保不失。

兵工廠在換邊後表現大為改善，拿卡錫迪直射罰球差點打開紀錄，惜中楣出界。正選披甲的小將雷斯尼爾遜（Reiss Nelson）在55分鐘門前近射建功，為阿仙奴先開紀錄。列斯聯最終未能收復失地，結果「兵工廠」以1球險勝晉級，下圈將與般尼茅夫交手。

阿仙奴小將雷斯尼爾遜一箭定江山，一球險勝列斯聯晉級。（路透社）

列斯聯在上半場攻勢凌厲，使阿仙奴防線忙得不可開交。（路透社）

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阿仙奴下半場表現反彈 VAR再惹爭議

阿仙奴在上半場捱打，阿迪達對球隊表現當然不滿意。換邊之後，球隊表現判若兩隊，「我當然不滿球隊在首35分鐘左右的表現，球員們在場上的態度未如理想，我們必須要作出改變，而球隊在下半場有明顯改善。」

水晶宮在早前的足總盃第三圈賽事中，球證奧利華首次走往場邊翻查視像助理裁判（VAR）的影片，隨即改變判決。但VAR在今仗又有爭議，拿卡錫迪疑似刻意踢向對方球員，但翻查VAR後未有任何表示，引來不少網民的不滿。

阿仙奴主帥阿迪達半場對球隊表現大為不滿。（路透社）

拿卡錫迪疑似紅牌犯規動作：

I hate Spurs and Son, but didn’t he get a red card for something less than this but Lacazette gets away with this? pic.twitter.com/KCYKH9t3xq — Ryan (@bernardooooV3) January 6, 2020

奧巴美揚取代格列沙加成為新任隊長，但屢次傳聞離隊，包括轉投巴塞隆拿及國際米蘭。他與阿仙奴的合約直至2021年，尚未續約，使轉會傳聞愈炒愈熱。

奧巴美揚在今仗前夕，特意透過球會電視澄清，並向阿仙奴表忠，「我有必要為最近的傳聞作出回應，不少人喜愛捏造一些故事，而他們不會理會球員在場上的表現。我是阿仙奴的隊長，我十分喜愛這間球會，我願意繼續效力阿仙奴，並協助球隊重返高峰。」

阿仙奴隊長奧巴美揚親自回應轉會傳聞，再度向阿仙奴表忠。（資料圖片／路透社）

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