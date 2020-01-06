【英足總盃】維爾港射手寸爆史東斯被翻舊帳　尷尬見面後再闖禍

半年前，英乙球隊維爾港（Port Vale）前鋒湯普比（Tom Pope），無心之下在Twitter發出一個帖文，揶揄曼城中堅史東斯（John Stones），他又怎會料到有日要跟這個他曾揚言「如果史東斯是我對手，我一季可以入40球」的英超中堅正面交鋒？ 英格蘭足總盃第三圈，維爾港的對手正是曼城，比賽結果當然沒有懸念，想不到曼城賽後招待維爾港球員到主隊更衣室，令「仇人見面」的史東斯和普比相當尷尬。

曼城在足總盃第三圈，與英乙的維爾港碰頭，結果由辛真高、阿古路、小將哈活比利斯（Taylor Harwood-Bellis）及菲爾科頓各建一功，而維爾港由箭頭湯普比「破蛋」，曼城以4：1輕取對手，晉身第四圈。

曼城新星菲爾科頓在今仗亦有進帳。（路透社）

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更衣室上演「仇人見面」

相對戰況，今仗更令人注目的焦點落在湯普比及史東斯身上，事關湯普比去年6月在Twitter發文諷刺史東斯，指若果每周的對手也是史東斯的話，他可以在一個賽季攻入超過40球：「剛剛看過英格蘭比賽的精華片段，我知我只是個乙組球員，我知他代表英格蘭，我知他周薪15萬英鎊，我知他好過我百萬倍，不過我很想每個星期跟他對陣！我會每季入到40球！」

兩隊碰頭前，這則帖文再被炒熱，曼城球員在完場後邀請湯普比在內的維爾港球員進入曼城的更衣室，但史東斯明顯與湯普比有芥蒂，「在更衣室內無人與我對話，我覺得史東斯不太高興，我並沒有任何冒犯意味，這只是我的意見。」

正當湯普比在曼城更衣室尷尬之際，曼城左閘班捷文文迪（Benjamin Mendy）好心向他說出來龍去脈：「班捷文文迪說，他們一班曼城隊友已經拿這帖文取笑史東斯數個星期，所以他應該不太高興見到我吧。」湯普比對此不以為然，「那不過是開玩笑而已。我也知道被所有隊友狙擊的滋味，那確實頗為難過。」他同時又稱，「我肯定他會原諒我的」。

湯普比在去年6月曾經在Twitter發文諷刺史東斯。（Twitter截圖）

維爾港前鋒湯普比在今仗為球隊「破蛋」。（路透社）

「友誼先生」班捷文文迪

史東斯黑面不要緊，曼城還有「友誼先生」班捷文文迪、後備門將卡臣等一盡主家之誼接待湯普比，不單主動跟他攀談，更一起在曼城更衣室合照留念，事後文迪又在Twitter回應普比，祝願他在賽季繼續一切好運。

湯普比賽後再在Twitter發揮幽默本色，繼續取笑史東斯，「對不起，大家反應太熱烈了，未能逐一回應。我只想說，我之前大言不慚說一季射入40球是完全錯誤的……似乎射入50球的可能性更高。」今次他加上三個哈哈笑表情符號，講到明是開玩笑，相信不會再惹來誤會。

湯普比對曼城賽後再發帖，該仗射入一球的他開玩笑地「修正」之前說法，指自己不是入40球，而是50球才對。（Twitter截圖）

禍從口出 涉種族歧視或被查

滿以為史東斯事件告一段落，怎料該名口多多的34歲維爾港箭頭，在Twitter回應留言時再度惹禍。事緣有人留言問他能否預測第三次世界大戰的情況，而他竟回覆指：「我們會先攻打伊朗，然後再攻打古巴及朝鮮，跟着羅斯柴爾德家族（Rothschild Family）會成為地球上每一間銀行的霸主。」

羅斯柴爾德家族被指是世上最富有的猶太人家族，湯普比的言論有歧視猶太人之嫌，他之後刪除此留言，可是顯然仍忿忿不平，發帖辯稱：「怎會是種族歧視？認真的，是不是有人想摧毀我？有人問第三次世界大戰會如何終結，那我便回答一些國家會被入侵，而他們（沒有指明但明顯說的是羅斯柴爾德家族）確實擁有所有銀行呀！那有什麼問題？」

他再怒轟另一帖，「他們擁有他媽的銀行！我沒有任何種族歧視意圖，任何人也會說同一番話。我沒有選擇立場，只是陳述他們擁有銀行的事實，只是這樣。」根據英國《衛報》了解，英格蘭足總正在研究此事，他們將會視乎之後跟湯普比和他的所屬球會維爾港會談後的結果，決定是否正式展開調查。