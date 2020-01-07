【F1】韋斯達賓續留紅牛至2023年　終結轉投平治或法拉利傳聞

今年F1仍未開始，但外界已關注車手在2020年賽季後的動向，其中一大焦點正是紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）。 有傳這名荷蘭車手可能今年後或會離隊，但紅牛周二（7日）宣布旗下王牌車手續約3年，粉碎轉隊傳聞。

2020年新一屆F1仍未有新車亮相，但紅牛就已宣布與韋斯達賓就續約達成協議，新合約到2023年，亦即是「韋少」會與紅牛度過2021年規格大改革。

「我很高興與車隊繼續合作下去，」韋斯達賓於聲明中說：「紅牛相信我並給我踏入F1的機會，我永遠都會感恩的。」

韋斯達賓今年表現出色。（Getty Images）

韋斯達賓今年車手榜奪得季軍，為他參戰F1多年最佳排名。（Getty Images）

「與紅牛一起爭取世界冠軍」

22歲的韋斯達賓指本田今年成為紅牛引擎供應商，「雙方過去12個月進步良多」，讓他更有動力去競爭，「深信可以贏得更多榮譽」。「韋少」續道：「我十分欣賞紅牛及本田的合作方式，我們正向成功的方向進發。我想跟紅牛一起取勝，我們的目標當然是一起奪得世界冠軍。」

韋斯達賓將與紅牛一起迎接改例。（Getty Images）

紅牛今年戰力上不及平治、法拉利，但韋斯達賓仍可取得3站冠軍。（Getty Images）

紅牛車隊主席漢拿（Christian Horner）則表示很高興見到韋斯達賓留隊，又指與他繼續合作將會是2021年可否繼續取得成功的關鍵之一：「2021年改例的挑戰即將到臨，多方面持續性合作成為了一大關鍵。」

漢拿指2021年是個大挑戰，留住韋斯達賓是一大關鍵。（Getty Images）

韋斯達賓2014年成為紅牛二隊（今年賽事改名金牛）的測試車手，翌年為「細牛」正式落場，到2016年季初突然獲調上紅牛一隊，首戰於西班牙站就奪得冠軍。大膽的爬頭雖然不時出現意外，其火爆性格亦惹來不少批評，但韋斯達賓的速度絕對是真材實料，亦是有力奪得世界冠軍的車手之一。

今季他先後於奧地利、德國、巴西奪得冠軍，以278分力壓法拉利新星陸克萊（Charles Leclerc）成為車手榜季軍。