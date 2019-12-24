【F1】陸克萊與法拉利續長約　為向最強車手招手重建皇朝鋪路？

陸克萊在今年「升呢」代表法拉利出戰一級方程式（F1），雖然未能為「躍馬」帶來久違多年的總冠軍，但他的表現亦十分出眾，成為車迷的新寵兒。法拉利宣布與陸克萊續約至2024年，進一步奠定他在「躍馬」的地位。

現年22歲的陸克萊（Charles Leclerc）首年以法拉利車手身份出戰F1，並在今季創造多個「第一次」，取得職業生涯首個頭位起步及分站冠軍，結果在今年7次以頭位出賽，並連贏兩站分站冠軍，包括在主場意大利揚威，為法拉利打破9年在主場不勝的頹勢。

陸克萊在今年10度登上頒獎台，以24分力壓隊友華迪爾，以264分列車手榜第4位。

陸克萊在今年表現出眾，今季10次踏上頒獎台。（資料圖片／路透社）

陸克萊今年兩度奪得分站冠軍（按圖放大）

延伸閱讀：

陸克萊挾強勢再排頭位 追平舒密加19年前紀錄

陸克萊首度兩連冠 「在蒙扎贏車感覺與別不同」

陸克萊今年出色的表現，為他帶來一份5年的長約，將為法拉利效力至2024年，該名摩納哥車手透過社交網站表示，十分高與可以與「躍馬」繼續合作關係，在車隊首個賽季獲益良多，並希望在來季繼續強勢，建立更強大的隊伍。

陸克萊今年7次排頭位出賽，冠絕全F1。（資料圖片）

與咸美頓組超強組合？

陸克萊的拍檔、4屆世界冠軍華迪爾與法拉利的合約至下年完結，現時亦未有任何續約消息。恰巧應屆世界冠軍咸美頓與平治的合約同樣在來年後結束，有傳出法拉利曾向他招手，在2021年與陸克萊組成另一對超強的車手搭檔。