【曼聯轉會】新經理人推薦連格予AC米蘭　國米有意簽艾舒利楊格

日前傳曼聯中場連格聘用拉奧拿為經理人，即有新的轉會傳聞，據報拉奧拿向意甲的AC米蘭推薦連格。此外，英國權威媒體《BBC》披露，曼聯隊長艾舒利楊格有意轉投國際米蘭，但未知球會會否放行。

日前報道指，曼聯的英格蘭中場連格更換經理人，轉聘「超級經理人」拉奧拿，拉奧拿也是連格的隊友兼好友保羅普巴的經理人。有意大利傳媒披露，拉奧拿將連格推薦給AC米蘭。

連格轉了新的經理人，有傳拉奧拿將他推薦給AC米蘭。（Getty Images）

在AC米蘭陣中，基安盧基當拿隆馬、阿利斯奧羅馬洛尼、邦拿雲度拉及伊巴謙莫域都是拉奧拿的客戶。據估計，拉奧拿希望擴大自己在AC米蘭的影響力，所以再將連格推薦給AC米蘭。

之前有報道稱，曼聯欲以連格加4500萬鎊求購李斯特城中場占士麥迪臣，但李城主帥羅渣士強調不會放人，他說：「沒有球員會在1月離隊，這是可以肯定的。如果可以的話，我們還想買人加強實力。占士是個非常有才華的球員，他在1月及之後都會留在球隊。」

曼聯欲簽占士麥迪臣，但李城領隊羅渣士表明1月沒有人會離隊。（Getty Images）

此外，較令人意外的轉會傳聞是，國際米蘭主帥干地對34歲的艾舒利楊格甚有興趣，希望將這名曼聯隊長帶到意甲。就連英國權威媒體《BBC》亦報道，今夏與曼聯約滿的楊格希望與國米展開談判，願意轉會，但未知曼聯會否在1月放行，還是要楊格待到夏天以自由身離隊。

國米去年夏天已從曼聯簽入盧卡古及借用阿歷斯山齊士。

曼聯領隊蘇斯克查在昨晚聯賽盃後回應，他說：「今晚不是談論球員轉會的時候，我們不會削弱自己的實力，我們要做的是加強實力。」

昨日突然有傳聞，國際米蘭想羅致艾舒利楊格。（Getty Images）

至於已經落實的消息方面，車路士將中場真禾特外借予阿士東維拉，利物浦就將小將利安比維斯達外借到史雲斯。

車路士將中場真禾特外借予阿士東維拉。（維拉官方Twitter）

利物浦將小將利安比維斯達外借到史雲斯（利安比維斯達Twitter）

今冬已落實焦點轉會：