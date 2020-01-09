【英聯賽盃】後備殺手伊恩拿祖再度建功　李斯特城1：1逼和維拉

李斯特城在英格蘭聯賽盃4強首回合，主場與阿士東維拉打成1：1，尼日利亞國腳伊恩拿祖再度成為後備殺手，入替僅5分鐘便為李城攻入扳平一球，主帥羅渣士亦對他有讚無彈。

連續兩場英超聯賽缺陣的尖刀華迪今仗復任正選，李斯特城主帥羅渣士亦派出占士麥迪臣及泰利文斯等主力上陣。在聯賽盃4強首回合面對阿士東維拉，李城全場佔盡優勢，錄得7成控球率及21次攻門，但客軍維拉卻是先開紀錄的一隊。安華艾加斯左路傳中，古爾拔（Frederic Guilbert）搶點成功近射建功，在上半場28分鐘領先。維拉及後更有機會擴大比數，可惜干沙（Ezri Konsa）的頭槌中楣彈出。

李斯特城在易邊後繼續施壓，占士麥迪臣連番施射都未能追成平手，羅渣士在下半場中段換入伊恩拿祖（Kelechi Iheanacho），該名尼日利亞在入替後不負眾望，接應華迪的助攻在禁區內勁射破網，在74分鐘追成平手。及後華迪及麥迪臣的攻門均無功而還，結果兩軍在首回合以1：1握手言和。

今仗復任正選的華迪，多次攻門亦未能射破維拉大門。（Getty Images）

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曾為曼城青訓產品的伊恩拿祖，雖然曾在曼城一隊取得不少上陣機會，更曾在曼市打吡中建功，但「藍月亮」大軍星光熠熠，伊恩拿祖難以取得穩定的上陣機會，所以他在2017年夏天決定加盟李斯特城。

伊恩拿祖在李城多擔任後備入替，在過去兩季僅在聯賽合共攻入4球，他在上半季欠缺上陣機會，但在12月對愛華頓一仗交出一個入球及助攻協助球隊反勝，羅渣士似乎對他投下信任一票，至今上陣5場聯賽，在284分鐘中貢獻3個入球及2個助攻，成為球隊的「後備殺手」。

伊恩拿祖在入替僅5分鐘，便為球隊扳平。（Getty Images）

伊恩拿祖在去年12月起取得不少上陣機會，他亦穩定地交出入球，成為球隊的後備殺手。（路透社）

李斯特城在近5場不同賽事中，伊恩拿祖直接參與其中7個入球（5入球及2助攻），主帥羅渣士亦指此子在場上無比努力，不論正選或後備入替同樣充滿信心，「伊恩拿祖在近數仗表現愈戰愈勇，經常在關鍵時刻挺身而出，正如今仗一樣，他在場上的高強度打法很有威脅。他在場上的表現十分有自信，對球隊亦相當重要，是有能力改變戰局的球員。」

李斯特城主帥羅渣士向伊恩拿祖投信任一票，更指他是球隊重要一員。（路透社）