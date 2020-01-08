【英聯賽盃】曼聯進退失據半場連失3球　曼城4強首回合先拔頭籌

英格蘭聯賽盃4強首回合，曼聯主場對曼城，上半場連失3球，毫無還擊之力。領隊蘇斯克查在中場休息馬上調走連格，由尼曼查馬迪入替，最後曼聯換邊後由拉舒福特破蛋，以1：3敗陣。

曼聯今場用菲爾鍾斯取代哈利馬古尼夥拍域陀連迪路夫，費特洛迪古斯及安達斯彭利拿踢防中，連格出任攻中，但這條中軸線表現低迷，遭曼城全面壓制，由守轉攻出現嚴重問題，由後場運球至前場十分吃力。

曼城雖然將阿古路及大衛施華放在後備，但正選仍有奇雲迪布尼、馬列斯、史達寧及貝拿度施華，實力明顯在曼聯之上。

貝拿度施華以一記精彩的遠射先開紀錄。（路透社）

17分鐘，基爾獲加右路推進，吸引曼聯後衛注意，他傳予貝拿度施華，這名葡萄牙中場有較多空位，推橫後在禁區頂起左腳一射入網，為客隊領先1：0。

貝拿度施華今場十分搶鏡，他在33分鐘放出直線，穿透曼聯中場及後衛線，中堅連迪路夫落地飛鏟也截不到傳球。馬列斯接應這記直線，單刀埋門，為曼城射成2：0。

馬列斯單刀埋門，扭過迪基亞射入。（路透社）

如果說第二個失球是連迪路夫的失誤，那麼第三球失球就到菲爾鍾斯出洋相。在39分鐘，曼城快速反擊，奇雲迪布尼推入禁區，面對菲爾鍾斯，他一扣就過，更令到菲爾鍾斯失平衡倒地。迪布尼面對迪基亞一射被擋出，但反彈中安達斯彭利拿入網。曼聯半場落後0：3。

曼聯領隊蘇斯克查在中場休息後，立刻作出調動，由經驗豐富的尼曼查馬迪入替表現庸碌的連格，加強中場防守。不過，曼城仍佔主動，馬列斯54分鐘窄角度射門中楣，差點為客隊贏到4球。

迪布尼的射門雖被迪基亞撲到，但令到安達斯彭利拿擺烏龍。（路透社）

迪布尼及貝拿度施華慶祝入球。（路透社）

曼聯在70分鐘靠一次反擊破蛋，格連活特引球推進，放直線予拉舒福特入禁區射入，為球隊追成1：3完場。兩隊會在月底再碰頭，上演次回合，到時改由曼城主場。

「由第一個失球起，這個上半場是我們踢過最差的表現。」曼聯領隊蘇斯克查賽後坦言，他對球隊上半場的表現非常失望，他說：「我們不斷跑來跑去，壓逼沒有用，他們踢得很從容，我們士氣低落，做了很多不應該做的決定，這些是我需要在中場休息時解決的。」

拉舒福特在換邊後為曼聯破蛋。（路透社）

對於上半場的3個失球，蘇斯克查逐個點評，他說：「對於第一球，我們實在無能為力，第二球是（防線）太鬆散了，而第三球我們無法及時補位。」談到半場就換入馬迪，蘇帥解釋：「馬迪擁有經驗，他的參與度很高。我們希望搶到波，還有信心及傳波，總有人要承擔責任。」他滿意球隊在下半場的發揮，認為曼聯在次回合仍有機會。

蘇斯克查賽後表示，不滿意上半場的表現。（路透社）

全場精華片段：