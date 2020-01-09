【法聯盃】PSG 2020首戰主場大炒聖伊天　伊卡迪大演帽子戲法

巴黎聖日耳門（PSG）法聯盃8強主場鬥聖伊天，憑阿根廷射手莫路伊卡迪（Mauro Icardi）連中三元，終以6：1大勝入4強。 PSG今戰盡顯強大火力，中場馬高華拉堤（Marco Verratti）指球隊擁有世上最佳10名球員中的4強。

PSG今戰除了伊卡迪個人獨取3球外，尼馬（Neymar）及基利安麥巴比（Kylian Mbappe）都有入波，加上迪馬利亞（Angel Di Maria）傳中令對手擺烏龍，終以6：1大勝對手，2020首次於王子公園（Parc des Princes）出賽贏下漂亮一仗。

PSG大勝聖伊天入4強。（路透社）

華拉堤認為PSG前線有4名世界一流的球員。（路透社）

杜慈（Thomas Tuchel）今戰派出4名前線主力製造大量入球，華拉堤指教練今仗排陣反映球隊對比賽有多重視：「這是我們新一年在主場的比賽，而且又是法聯賽盃8強賽事，我們上季就是在這階段被淘汰，所以今戰不容有失。這亦是為何我們開賽踢得多麼認真，入局亦很快。」

尼馬、迪馬利亞、麥巴比及伊卡迪是華拉堤眼中世上十大最佳其中4人。（路透社）

華拉堤又指聖伊天少踢一人亦對PSG大勝有莫大幫助，賽後眾將都十分高興。這名27歲意大利中場認為，尼馬、麥巴比、迪馬利亞、伊卡迪是世上最強球員之中：「我認為身我們很幸運，可以擁有世上十大最佳球員中的4名，有這樣的陣容妙不可言。這亦是教練決定變一變陣，因為要將其中一人留在後備席上是困難的。」

麥巴比今戰亦有進賬。（路透社）

華拉堤激讚伊卡迪

華拉堤對今戰大演帽子戲法的伊卡迪更是讚不絕口：「伊卡迪可能不是經常控球在腳，但他知道隊友會將球交到他腳下，然後他會入波，他在門前一直都準備十足。」從國際米蘭借來的伊卡迪今季為PSG在各項比賽攻入17球，該名阿根廷射手的效率令華拉堤喜出望外，希望可以繼續如此。