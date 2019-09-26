【法甲】PSG兩球不敵蘭斯　16個月聯賽主場不敗走勢告終

法甲班霸巴黎聖日耳門在之前兩場聯賽，連續憑尼馬的絕殺球力保3分，可惜該名巴西球星未能再次成為救世主，PSG在主場以兩球不敵蘭斯，吃下16個月來在聯賽的首場主場敗仗。

尼馬在上兩輪聯賽挺身而出，在比賽尾段建功，領球隊連續兩場小勝對手1：0。巴黎聖日耳門今仗返回主場與蘭斯交手，麥巴比與卡雲尼繼續養傷，迪馬利亞先列後備。尼馬肩負球隊攻門的責任，上半場的罰球攻門僅僅柱邊出界，未能先開紀錄。尼馬在今仗曾以「通坑渠」扭過對手，但未能領球隊在主場獲勝。

尼馬雖然繼續展示秀麗腳法，但無法為球隊取得入球。（路透社）

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蘭斯全場僅得兩次中目標埋門，但悉數轉化為入球。在上半場一次右路傳中，哈辛卡馬拉無人看管下跳頂，門將拿華斯未能化解攻門，在上半場29分鐘先拔頭籌。PSG的迪馬利亞在上半場末段隨即入替，加強攻力，但久久未能扳成平手。客軍在下半場末段射門中柱，但他們終於在補時4分鐘再有進帳，保拿爾迪亞（Boulaye Dia）車身窩利得手，奠定勝局，作客兩球擊敗PSG。

尼馬未能帶領球隊在主場保持不敗，連續22場聯賽不敗紀錄告一段落。（視覺中國）

巴黎聖日耳門的主場聯賽不敗之身，經過16個月﹑22場聯賽後終告一段落，而連續44場入球的紀錄同樣告終。PSG在早前不敵雷恩後，再度錄得一場敗仗，但他們以較佳的得失球差，暫時力壓同得15分的昂熱，繼續高踞榜首。

蘭斯爆冷作客擊敗PSG後，眾將顯得十分興奮。（視覺中國）