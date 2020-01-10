【英超】謝拉特回憶3次離開利物浦機會　兩拒摩連奴絕不後悔

現執教格拉斯哥流浪的前利物浦隊長謝拉特，日前接受前隊友加歷查的訪問，講到球員生涯有3次離開利物浦的機會，包括在2005年與主帥賓尼迪斯冷戰，差點就決定轉投摩連奴的車路士。其後，他在2010年再拒絕摩連奴，不願意到皇家馬德里，而在2012年舒韋恩史迪加致電謝拉特，游說他轉投拜仁慕尼黑，又被謝拉特婉拒。

謝拉特球員生涯只踢過利物浦一支歐洲豪門球會，由1998年出道，踢到2015年才離開歐洲球壇，轉到洛杉磯銀河，翌年掛靴。謝拉特是利物浦的「神奇隊長」，忠心耿耿，一次又一次拒絕其他球會的邀請。

在這次面對加歷查的訪問中，謝拉特回憶3次離開利物浦的機會，其中在2005年，謝拉特獲得時任車路士領隊摩連奴的青睞，處於離隊邊緣。謝拉特承認他有想過轉會，「我不得不承認，我有跟車路士接觸，還有我跟賓尼迪斯之間的冷戰。如果我成熟一點，多一點經驗，或者就可以避免。」

「知道其他球隊看得起你，也是一件好事。」謝拉特續說：「我沒有後悔拒絕車路士，我完全沒有後悔。」

摩連奴十分喜歡謝拉特，可惜他兩次出手都未能簽到「神奇隊長」。（Getty Images）

謝拉特表示，當車路士在2005年發出邀請時，他與利物浦主帥賓尼迪斯的關係不好。（Getty Images）

眾所周知，摩連奴十分喜歡謝拉特，當摩連奴轉到皇馬執教後，他再次邀請謝拉特加盟。謝拉特說：「如果沒有第一次摩連奴及車路士的邀請，那麼2010年左右那次會有更大的吸引力，你會想像自己在皇馬踢一兩年，想像自己為摩連奴出戰歐聯，一定是不可思議的經歷，但這一切最終沒有發生。」

謝拉特更透露，當時皇馬要他與利物浦決裂，「皇馬想我跟利物浦反面，這是實現這宗轉會的唯一方法。」謝拉特也承認，2009年對皇馬的比賽賽後，皇馬隊長魯爾曾問他會否加盟。

謝拉特坦言，如果沒有2005年被車路士羅致的經驗，2010年獲皇馬邀請會令他更心動。（Getty Images）

在2009年歐聯利物浦對皇馬後，魯爾曾問他會否加盟。（Getty Images）

除了車路士及皇馬外，謝拉特表示收過德甲班霸拜仁的邀請，當時是2012年歐國盃後，「舒韋恩史迪加來找我，我們認真地傾過幾次電話。你會想拜仁？真的是一間很大的球會，你會想像加盟後會是怎樣？不過，停一停，想一想，我已經是謝拉特隊長，為何要改變？我已經身在一間大球會了。在24歲到25歲時我不夠成熟，但我之後可以成熟地處理了。」

舒韋恩史迪加打電話游說謝拉特加盟拜仁，但最終食檸檬。（Getty Images）

謝拉特現任格拉斯哥流浪主帥。（Getty Images）

此外，謝拉特兒時曾穿上愛華頓球衣拍照，他在訪問解釋：「那是一個比賽，我在互射12碼後贏波，得到獎品。那是個本地比賽，一年在葛迪遜公園舉行，之後一年就在晏菲路。如果你那年在葛迪遜公園踢，獎品就是愛華頓球衣。」

謝拉特補充，他以前收過很多不同的球衣禮物，他說：「我的聖誕禮物通常都是球衣，我有熱刺的，也有諾域治的，幸好這些照片沒有被公開，但愛華頓這張總是常出現。」