【英足總盃】居迪斯鍾斯打吡入利物浦首球　獲高普謝拉特盛讚

利物浦在英格蘭足總盃第三圈中上演「默西賽德郡打吡」，高普派出半力出戰，結果一球力克愛華頓。對於來自利物浦市的小將居迪斯鍾斯（Curtis Jones），在今仗攻入首個一隊入球，並協助球隊擊敗同市宿敵，而「神奇隊長」謝拉特亦對該名小將有甚高的評價。

利物浦在英格蘭足總盃第三圈與宿敵愛華頓碰頭，主帥高普刻意讓主力球員休息，「前線三叉戟」悉數缺陣，派出大量副選球員應戰，當中包括不少青年軍小將。利物浦攻入奠勝一球的居迪斯鍾斯，作為一個土生土長的利物浦人，這個入球對他別具意義。

高普大讚鍾斯的能力，他在近年有相當大的進步，更指此子如無意外亦會成為利物浦一隊的成員。

利物浦小將居迪斯鍾斯在「默西賽德郡打吡」一箭定江山，對他利物浦土生土長的他別具意義。（路透社）

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利物浦「神奇隊長」﹑現任格拉斯哥流浪領隊謝拉特，在今仗後特意在個人Instagram讚揚該名年青球員。居迪斯鍾斯與謝拉特甚有淵源，二人同樣是利物浦土生土長外，當謝拉特擔任利物浦U18教練時，鍾斯正是他麾下其中一名球員。

利物浦舊將史堤芬禾諾克（Stephen Warnock）指謝拉特在早年已相當欣賞此子，並指他有力成為頂級球員，「當年我在觀看U18賽事時，居迪斯鍾斯表現得毫不費力，謝拉特轉頭對我說，只要他保持正確態度，他絕對擁有一個頂級球員的特質。我認為鍾斯是個相當成熟的球員，只要在一個適合的領隊教導下，他便可發揮他的潛能。」

現任格拉斯哥流浪主帥﹑「神奇隊長」謝拉特早在擔任紅軍青年軍教練時，已經對鍾斯十分欣賞。（資料圖片／Getty Images）

居迪斯鍾斯搖身一變成為默西賽德郡的主角，該名18歲賽後表示不敢想像在打吡戰中取得入球，感受非筆墨能夠形容。

在本月底滿19歲的居迪斯鍾斯，現時是利物浦U23青年軍的隊長，並在英格蘭預備組聯賽交出8個入球及4個助攻，相信他在未來日子將有更多機會為一隊上陣。