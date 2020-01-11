【英超】奧巴美揚被逐　阿仙奴十人應戰1：1賽和水晶宮

阿仙奴作客水晶宮的英超「倫敦打吡」，於周六晚（11日）頭場上演。 阿仙奴隊長奧巴美揚上半場12分鐘先開紀錄，但他於下半場成為「紅牌阿姑」，因為一記粗野攔截被逐，球隊最終也未能擊敗對手，以1：1與水晶宮言和。

阿仙奴在阿迪達接任後，表現漸入佳境，上輪聯賽以兩球淨勝曼聯，為阿迪達取得英超的首場勝仗，及後在足總盃再下一城。阿迪達繼續派出奧巴美揚、拿卡錫迪及尼高拉斯比比的三箭頭，向主隊水晶宮的防線進襲。

阿仙奴上半場攻勢不多，但一次足以致命：拿卡錫迪妙傳撕破對手防線，奧巴美揚面對門將輕鬆建功，球隊以這球領先返回更衣室。

中場大腦奧斯爾今仗繼續正選披甲。（路透社）

阿迪達在下半場以古安杜斯入替托拉拿，水晶宮則略見起色，一輪反撲後收效，佐敦阿休（Jordan Ayew）禁區內起腳省中大衛雷斯反彈入網，在下半場9分鐘扳平。

奧巴美揚與拿卡錫迪一個配合，為阿仙奴先開紀錄。（Getty Images）

水晶宮前鋒佐敦阿休起腳省中大衛雷斯反彈入網，追成1：1平手。（路透社）

兵工廠被水晶宮追平後，隊長奧巴美揚一記粗野攔截踩中麥斯美亞（Max Meyer）的左腳足踝，使該水晶宮球員傷出離場，VAR認為奧巴美揚的攔截是嚴重犯規，球證改向他出示紅牌，阿仙奴在67分鐘少踢一人，阿迪達隨即作出調動，以馬天尼利入替奧斯爾。

雖然主隊以眾凌寡，但尼高拉斯比比及後一記勁射中柱彈出，門前的拿卡錫迪補中亦被古亞達沒收，阿仙奴未能再次領先，最終兩軍打成1：1，各得1分。

另外，英超在今季開始起用視像助理裁判（VAR）後，執法多次引起爭議，主場的水晶宮球迷拉起橫額抗議，表示VAR「殺死」熱誠、氣氛及球賽，希望立即停用VAR。

水晶宮主場球迷高舉橫額，向VAR表達不滿。（路透社）

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