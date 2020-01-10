【英超】哈利卡尼接受手術料4月復出　波蘭射手或成熱刺及時雨

熱刺尖刀哈利卡尼在英超快車期中，不慎觸傷大腿傷出，熱刺官方確認英格蘭國家隊隊長需要接受手術，預計在4月復操。 哈利卡尼養傷一段時間，熱刺希望在冬季轉會窗羅致心儀球員取代箭頭位置，盛傳波蘭的新晉射手比亞迪克將在短期內加盟。

熱刺在英超快車中，作客不敵修咸頓外，更賠了夫人又折兵，前線尖刀哈利卡尼「食詐糊」更拉傷大腿被迫退下火線，熱刺主帥摩連奴早前證實卡尼的傷勢非輕，並將會錯過多場「Big 6」對碰。

熱刺在官方網站中發布哈利卡尼傷勢的最新消息，經過隊中軍醫上周的評估後，球會公布哈利卡尼將接受手術治療其左腳大腿的傷患，並預料卡尼將在4月左右歸隊復操。

哈利卡尼拉傷大腿，熱刺證實他將接受手術，預料在4月復出。（資料圖片／路透社）

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熱刺傷兵滿營，除了哈利卡尼外，穆沙施素高亦剛加入「十字軍」名單中，預料休息至4月中，加上雲克斯﹑尼當比利等球員狀態成疑，未知能否在周末與利物浦的聯賽中上陣，對熱刺的陣容頗有影響。

熱刺今周缺陣或成疑的球員（按圖放大）

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哈利卡尼缺陣後，摩連奴只好改以孫興慜或盧卡斯莫拉任箭頭，在上周末的足總盃賽事，二人亦曾合作攻堅，但這並非長遠對策，所以熱刺有意羅致一個正前鋒。根據英國《太陽報》的消息，熱刺與AC米蘭的波蘭射手比亞迪克（Krzysztof Piatek）「無限接近」，在48小時內進行體測。

有「新利雲杜夫斯基」之稱的波蘭射手比亞迪克，在去年1月轉投AC米蘭，但「新利雲」在今季表現一般，至今僅得4個聯賽入球，未能改善球隊攻力疲弱的問題，據報熱刺將與比亞迪克簽約3年半。

熱刺密謀羅致「新利雲杜夫斯基」比亞迪克，彌補球隊前線攻力。（資料圖片／路透社）

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