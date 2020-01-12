【英超】諾域治助忠實球迷完成遺願　10歲開始支持　遺囑不忘愛隊

「一日球迷，一世球迷」一名忠實的諾域治老球迷，當他百年歸老離開人世，亦不忘愛隊，他的遺願是希望請一眾球員喝酒，而諾域治官方Twitter上載一張球員們舉杯的相片，向該名已故的老球迷致意。

球迷往往是球隊的支柱，諾域治忠實擁躉Barrie Greaves，自10歲起便愛上「金絲雀」，及後亦持有主場的季票多年。不過，該名老球迷在近年年紀漸長，身體亦開始出現毛病，據報在2018年起便鮮有入場支持，改在家中以收音機收聽球賽的進展。

該名忠實的諾域治球迷，在上月28日與世長辭，終年83歲，他在遺囑中亦不忘愛隊，特意留下100英鎊，為諾域治全體球員作東，以感激一眾球員在諾域治的貢獻。

諾域治老球迷Barrie（中）支持球隊大半世紀，即使他在晚年未能入場，他亦會以收音機留意愛隊的最新消息。（Twitter截圖）

英超第22輪部分戰果（按圖放大）

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Barrie的女兒Sarah特意為父親完成遺願，將這100美英鎊用作請客，她表示父親支持諾域治多年，有幸看到球隊在1959年打入足總盃的4強，這段回憶使他十分回味。

當Barrie的事跡在網上流傳後，令不少球迷動容，而諾域治亦收到這訊息，在官方Twitter上載一張全體球員的合照，每名球員亦舉杯，向該名老球迷致意，並配以「飲勝，Barrie」。

諾域治眾將舉杯向剛去世的老球迷致敬。（Twitter截圖）

雖然諾域治今季重返英超，在開季初段亦有不俗表現，更曾經爆冷擊敗曼城，但「金絲雀」近況一般，在今輪聯賽4球不敵曼聯後，已經連續9輪聯賽不勝，現時以14分敬陪末席。