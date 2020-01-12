【F1】新賽季3月回歸　8項紀錄有機會改寫　咸美頓追趕車神身影

F1新一年賽季將有22站比賽，除了咸美頓（Lewis Hamilton）有機會追平米高舒密加（Michael Schumacher）7屆世界冠軍紀錄外，還有數項紀錄有可能在2021年大改例前被一眾車手改寫，下列8項紀錄有可能於F1 70周年被刷新。

1. 累積分站冠軍

舒密加生涯累積91次分站冠軍，咸美頓只差7場就可以追到德國「車神」。咸美頓自2013年加盟平治後，這名英國車手每季平均9個分站冠軍，只要平治繼續強勢，相信要破這個紀錄應該不難。

2. 車隊冠軍連勝次數

平治從2014年起已連贏6次車隊冠軍，只差一次就可以突破現時與法拉利共享的紀錄。平治還有機會成為自福特-告士禾夫在1968至1974年後，首間引擎製造商為世界冠軍提供引擎的車廠。

咸美頓今年有機會追上舒密加。（Getty Images）

平治有機會打破法拉利的車隊冠軍連勝紀錄。（Getty Images）

3. 最年輕世界冠軍

雖然平治近年獨霸F1，但法拉利及紅牛都有追上的跡象，陸克萊（Charles Leclerc）及韋斯達賓（Max Verstappen）都已獨當一面，有能力挑戰咸美頓的霸主地位。這兩名22歲車手若能奪得世界冠軍，將會打破法拉利車手華迪爾（Sebastian Vettel）保持的最年輕世界冠軍紀錄（23歲134日）。

4. 得分次數

舒密加由1992至2008年間，舒密加共有221站能夠得分，不止咸美頓，拉高倫（Kimi Raaikkonen）亦有機會打破這紀錄，二人不約而同地均落後「車神」8次。事實上，咸美頓已經擁有連續得分紀錄，自2016年日本站至2018年法國站，「黑帝」已連續33站得分。從2018年英國站起，咸美頓已追平自己紀錄，有望於2020年賽季首站澳洲站刷新紀錄。

5. 起跑次數

巴里捷奴（Rubens Barrichello）於2011年退休，伴隨他離開F1的是322次起跑紀錄。不過，這紀錄極有可能於今年被老將拉高倫打破。「冰人」現時已出戰312個分站，如無意外，曾於2009年暫別F1的他將會於今年奧地利站打破巴里捷奴的紀錄。

陸克萊有可能成為史上最年輕世界冠軍。（Getty Images）

6. 同一站排頭位資格

沒錯，又是咸美頓。只要這位英國飛人在澳洲站奪得排頭位資格，那就會是第10次於澳洲排頭位，這就會打破由他本人、冼拿（Ayrton Senna）及舒密加共同擁有的同一站最多次排頭位紀錄。雖然在澳洲站排頭位次數甚多，但排頭位對咸美頓不算有利，他至今只得兩次奪得分站冠軍。

舒密加的累積分站冠軍或許會被咸美頓打破。（Getty Images）

7. 由頭帶到尾奪分站冠軍

悶了嗎？可惜我們仍要繼續講咸美頓。巴西「車神」冼拿一生累積41次分站冠軍，當中有19次由頭帶到尾，這紀錄現時「咸仔」正與其兒時偶像分享。至於「單周大滿貫（排頭位、最快圈速及全程領先奪冠）」紀錄，就由英國傳奇車手占奇勒（Jim Clark）以8次保持。只需要再做到兩次「大滿貫」，咸美慎就可以追平奇勒。

8. 上頒獎台

到了最後，咸美頓仍是焦點。這名英國車手進入2020年賽季前，以250次參賽就已累積151次上頒獎台次數，比舒密加（308次參賽）少4次。