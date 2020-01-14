【國足】李鐵新政谷體能　球員吃不消要減辣　跑課強度倒退20年？

中國足球隊月初委任李鐵為新任主教練後，在廣州佛山集訓。一眾國腳體驗新帥的「地獄課表」，有隊員直呼「累得連話都不想說」。 李鐵表明冬訓要集中提升體能，安排部分日子「一天三課」，隊員疲勞程度明顯升高。不過，操練中跑步課的要求，其實比廿年前甲A體能測試門檻還低。

李鐵上任後首次中國國足集訓營，從1月5日開始，一直練到年三十晚。廿天集訓期內，每6至7天裏便有3天「辣操」，安排每天三課。據中國媒體報道，李鐵稱冬訓要考慮國家隊，亦要顧及球員返回球會效力，「一定要給隊員打好充足的體能儲備，對於他們未來一年，太重要了」。

李鐵「斯巴達式」操體能，為中國隊隊員提升體能。（新華社）

每逢「一天三課」，隊員清早練體能，接着到健身房鍛煉身體，下午至黃昏接受戰術訓練。首次重課日，隊員清早在戶外練跑約8公里，場地一圈520米，每跑兩圈休息45秒，配速約為每公里4分10秒至4分40秒。8組「跑連唞」約於38分半至42分半完成。

中國隊在廣東集訓至農曆除夕。（微博）

惟「辣操」令隊員疲勞度大幅上升，1月12日中國國足的微博指隊醫發現隊員有關肌肉疲勞的數值急升，須調整課表免受傷。有隊員坦言收操後「累得連話都不想說」，只想按摩恢復，然後快快睡覺。結果，隊員依然跑約1公里便休息，但縮減至5組，且休息時間延長至2分半，配速達到4分40秒便夠。

高強度間歞跑，令中國隊員疲勞度大幅增加。（微博）

有傳媒計算上述跑課的要求，其實遠不及廿年前甲A時代體測指標。李鐵於1998年亮相甲A聯賽，當時體測指標為12分鐘跑完3.3公里，即每公里配速要跑3分38秒。難怪報道指李鐵跟隨隊員一起跑，表現毫不遜色。但難免令人感到一代不如一代。