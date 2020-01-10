【足球】李鐵領國足首課集訓強調團結　嚴格治軍晚飯禁止玩手機

中國前國腳李鐵日前上任國家隊主教練，新人事新作風，首次帶領集訓即定下新措施。李鐵明言球員晚餐時不得帶手機，希望球員之間多交流，加強默契。 新官上場也有新口號，集訓場地換上一張橫額，標示了李鐵治軍綱領：團結是鐵，且翻譯亦「別出心裁」。

李鐵於上周日（5日）正式上任主帥，翌日帶領中國隊赴廣州佛山，中超球隊廣州恒大的基地集訓。場內部分橫額隆重其事，紛紛換上「別注版」，其中一幅大玩「食字」，中文口號「團結是鐵」，英文口號更語帶雙重意義，一字包含「團結」與「鐵」，譯作「TIE Together」。不論中或英，都有新帥李鐵的影子。李鐵於上任記者會亦公開向球員表明宗旨，「團結是鐵，攜手同心，一起戰鬥」，強調國家利益與自身利益之間，應毫不猶豫選擇國家。

李鐵稱夢想成真，但帶領出線12強，不能掉以輕心。（新華社）

團結是鐵，「TIE」刻意加大標示。（央視體育微博圖片）

李鐵的合約至本年6月9日，如能帶領中國隊躋身世界盃亞洲區外圍賽12強賽，就會繼續執行。短短半年合約，時間無多，李鐵希望盡快向大軍灌輸自己的理念，其中一環是球員與教練，以及球員之間都加強交流。每日收操後球員晚膳，其間不得攜帶手機。李鐵表示吃飯不要看手機「稍微有點家教的家庭都會禁止」，亦鼓勵球員之間交流溝通，培養默契。此外，李鐵規定球員晚間不得外出，按時休息，而且集訓地亦離市區較遠。

歸化球員艾克森。（新華社）

中國隊現於世界盃亞洲區外圍賽第二圈A組排第二，雖與第三的菲律賓同分但得失球大幅佔優並少打一場。他們將於3月26日主場對馬爾代夫，及31日作客關島。

中國國足在佛山展開新一年集訓。（新華社）