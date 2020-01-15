【英足總盃】熱刺靠阿根廷雙星挫米堡晉級　艾歷臣最後一次披甲？

熱刺在英格蘭足總盃第3圈重賽，靠盧施素及拉美拿兩位阿根廷球員建功，主場以2：1險勝英冠的米杜士堡晉級。

兩隊上場踢成1：1平手，所以要在當地時間昨晚（1月14日）重賽，改由熱刺主場。雖然熱刺有所保留，孫興慜及迪利阿里先列後備，但上半場的優勢仍然明顯，開波兩分鐘開紀錄，米堡門將米積亞斯傳球失誤，被盧施素在禁區內截到，這名阿根廷中場推橫，起左腳射入。

盧施素兩分鐘為熱刺先開紀錄。（路透社）

熱刺到16分鐘擴大優勢，這次輪到另一名阿根廷球員拉美拿個人表演，他在前場引球推進，直接用速度闖入禁區中路射入，為熱刺拉開到2：0。上次有一對阿根廷球員在足總盃入波，是2017年3月曼城對哈特斯菲，薩巴列達及阿古路入波。

之後拉美拿、盧卡斯莫拉及賴恩施斯隆都有埋門機會，但未能射入，半場熱刺兩球領先。

拉美拿在16分鐘為熱刺拉開到2：0。（路透社）

賴恩施斯隆未能把握機會射成3：0。（路透社）

換邊後，米堡表現回勇，搶到一些攻勢，而熱刺領隊摩連奴亦在61分鐘調入主將孫興慜，希望加強攻力。不過，米堡終於在83分鐘靠後備入替的佐治沙維利遠射追成1：2，令到比賽末段充滿懸念。米堡主帥活基治同時派身材高大的前鋒基斯泰迪入場，希望以簡單直接的踢法追平。

佐治沙維利遠射為米堡追成1：2，令末段出現懸念。（路透社）

摩連奴在失球後再將另一主力迪利阿里派上陣，最終兩隊沒有再入波，熱刺主場以2：1擊敗米堡晉級，下圈會作客修咸頓。摩連奴賽後不滿意球隊進攻的表現，他說：「我們多次接近3：0。在半場的時候，我告訴球員，如果我們領先不到3：0，一旦被對手追成1：2的話，那就會有麻煩。」

「我們都知道這個對手難應付，當他們追成1：2後，換入基斯泰迪，進攻變得很直接，為我們製造了一些問題，形勢很困難。」摩連奴續說：「我們今場有失波，有點失望，但令我更失望的是，我們沒有入到第3球、第4球、第5球！」摩連奴補充，英足盃並非他們的首要目標，他們會專注應付下場對屈福特的聯賽。

摩連奴不滿球隊浪費入球機會，未能領先到3：0。（路透社）

另外，今夏與熱刺約滿的丹麥中場基斯甸艾歷臣今仗正選，可能是他最後一次為熱刺披甲。據報，艾歷臣已經同意國際米蘭開出的個人條款，英國《每日郵報》稱，國米首次報價1050萬鎊遭拒，熱刺要求國米至少出價2000萬鎊。對於艾歷臣會否離隊，摩連奴賽後說：「他踢得很好，非常專業，跟我對他的期望一樣。如果他已經為球隊全力以赴，若他選擇離隊時，他可以昂首離開。」

同日的英足盃第3圈重賽，紐卡素主場以4：1大勝羅奇代爾，雷丁作客贏黑池2：0，高雲地利以3：0大破布里斯托流浪，梳士貝利則以1：0贏布里斯托城。至於燦美爾對屈福特則因大雨延期。

傳艾歷臣已經跟國米達成協議，兩間球會正就轉會費拉鋸。（路透社）

熱刺對米杜士堡精華片段：