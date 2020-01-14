【英足總盃】熱刺主場戰重賽不容有失　摩連奴體諒艾歷臣表現欠佳

熱刺早前在足總盃第3圈與米杜士堡握手言和，需要出戰重賽爭奪晉級資格。摩連奴在出席賽前記者會時，回應艾歷臣近日表現時，他亦直言這個情況心知肚明，並體諒他的處境。

熱刺在上輪聯賽一球不敵利物浦，在各大賽事連續4場不勝，並將出戰英格蘭足總盃的第3圈重賽，與米杜士堡爭奪第4圈席位。熱刺的傷兵問題依然嚴重，除了哈利卡尼及洛里斯外，賓戴維斯與尼當比利則繼續養傷，大有機會缺陣。

熱刺在各大賽事4場不勝，摩連奴今仗對米杜士堡不容有失。（資料圖片／Getty Images）

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摩連奴在出席賽前記者會時，談及哈利卡尼的復出日子，他亦再度重覆曾經回答的答案，「對於哈利卡尼的傷勢更新，老實說我亦不清楚他的復出日子，或許在4月中﹑5月﹑甚至下個球季。」

哈利卡尼的受傷對熱刺有甚大影響。（資料圖片／Getty Images）

熱刺中場大腦艾歷臣與球隊只剩半年，多次傳出曼聯﹑國際米蘭等球會對該名丹麥中場虎視眈眈，轉會事宜亦看似相當困擾艾歷臣，他在場上的表現或多或少受影響。摩連奴坦言眾人亦知道為何艾歷臣的發揮受影響，並體諒他的處境，「老實說，艾歷臣最近的表現當然不是個人最佳，我不是白痴，我在球圈多年絕對明白艾歷臣在這個環境下的煩惱，我並非在批評他的表現，但絕對理解他難以專注在比賽中。」

摩帥續說：「艾歷臣在歐聯分組賽關鍵一仗，對奧林比亞高斯入替後的作用，同球隊依然相當重要，與近期賽事相比大相逕庭。」

摩連奴表示明白艾歷臣的處境，亦對他最近表現表體諒。（資料圖片／Getty Images）