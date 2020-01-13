【曼聯轉會】雲迪碧克否認離隊傳聞　「今季肯定留效阿積士」

保羅普巴與麥湯米尼相繼因傷缺陣，曼聯中場線兵源緊絀，早前傳出主帥蘇斯克查有意簽入阿積士的雲迪碧克，該名荷蘭新晉中場親口否認轉會傳聞。不過，多次與曼聯扯上關係的士砵亭中場般奴費南迪斯（Bruno Fernandes），葡萄牙傳媒盛傳在短期內完成加盟曼聯的手續。

曼聯中場線傷兵滿營，麥湯米尼及普巴亦需要養傷一段時間，在上仗聯賽派出馬迪及費特上陣。早前有消息傳出，主帥蘇斯克查有意羅致阿積士的年輕中場雲迪碧克（Donny van de Beek），為球隊中場線補強。

阿積士在歇冬期間，前往卡塔爾進行集訓，提升球隊狀態，當然雲迪碧克亦有隨隊出席，不少記者向該名荷蘭新晉國腳提問，他斷言轉會傳聞無中生有，「我早前已曾經回覆過此問題，我在今季﹑甚至下個球季亦會留在阿積士，雖然加盟皇馬或曼聯是個發展的大好機會，但我百分百肯定我會留隊。」

雲迪碧克親口否認離開阿積士的傳聞。（資料圖片／Getty Images）

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雖然雲迪碧克轉投曼聯一事告吹，但另一紅魔鬼的轉會目標﹑士砵亭中場般奴費南迪斯相當接近加盟曼聯。根據葡萄牙傳媒《TVI24》的消息，該名士砵亭中場與曼聯的交易已經完成，並表示費南迪斯將於當地時間今日或周二（14日）正式加盟，因為買賣雙方在周末亦有賽事，所以故意延後公布時間。

根據英國《每日郵報》報道，士砵亭在兩年前遇上經濟困難，般奴費南迪斯與球會共度時艱，婉拒經理人的加薪要求，而他在近日曾向球會表明希望轉戰英超。

般奴費南迪斯兩年前對球隊不離不棄，據報他有意轉戰英超。（資料圖片／Getty Images）

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