【羽毛球．印尼大師賽】李卓耀兩局挫周天成　與伍家朗齊晉16強

李卓耀去年底在香港公開賽封王之夜，讓許多香港人難忘。 這名打法充滿狠勁的球手，今日（15日）在印尼大師賽32強首度擊敗世界排名第2的周天成；同日，另一港將伍家朗亦反勝丹麥的佐真臣，與李卓耀齊齊打入16強，若再晉級或會在8強碰頭。

在馬來西亞大師賽16強出局的李卓耀，今日於印尼大師賽首圈就遇上世界排名第2的周天成，卻贏得比想像中輕鬆得多，首局戰至4：4後，李卓耀一舉連取8強放甩對手，以21：12先取一局；第2局再以21：17獲勝，鎖定2：0勝局，意味在大馬大師賽16強敗予伍家朗的周天成，連續兩站遭香港球手淘汰。



稍後亮相的伍家朗面對佐真臣則是一貫地較慢入局，雖以18：21先輸一局，但以21：16及21：18連取兩局反勝。家朗進入16強後，將對中國好手石宇奇；李卓耀的對手則為資格賽晉級的韓國球手許侊熙。若兩人在16強都獲勝，則會在8強合演香港內鬥。

伍家朗將在16強對石宇奇。（資料圖片）

羽毛球的奧運資格，將以4月30日的國際羽聯排名作結算，目前伍家朗以排名第7，暫時穩佔一席資格；而排名上升不少的李卓耀暫排16，亦在獲得資格的範圍內。按東京奧運羽毛球取得資格的準則，每個單打項目若同一協會有超過兩名運動員排名在16位之內，最多可有兩人一同取得奧運資格，否則只有1人可獲資格，意味李卓耀必需保持排名才有望打入東京奧運。