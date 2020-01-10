【羽毛球．馬來西亞賽】伍家朗成港隊獨苗　力克周天成闖8強

踏入2020年，爭逐東京奧運的資格亦進入白熱化階段，一眾香港羽毛球隊成員出戰馬來西亞大師賽，港隊「一哥」伍家朗在次圈勇挫世界排名第2位的周天成，闖入8強。 另外，同日出戰的李卓耀及「鄧謝配」分別不敵中國球手在次圈止步。

世界排名第9位的伍家朗，在馬來西亞大師賽首圈先挫外圍賽晉級的日本球手渡邊航貴，在昨日（9日）上演的次圈，隨即硬撼「世界二哥」中華台北的周天成，二人份屬「老對手」，過往曾經交手15次，而周天成贏得其中10次。

二人今次在馬來西亞的吉隆坡再度交手，首局戰情緊湊，雙方亦曾互取領先，並拉開數分優勢，但二人需戰至「刁時」才分出勝負，伍家朗先以23：21先拔頭籌。家朗在次局乘勢愈戰愈勇，更一度領先12：5，雖然周天成一度在末段連追數分，但無礙伍家朗以21：17再下一城，力戰43分鐘直落兩局擊敗對手，躋身男單8強。伍家朗晉級後，將惡鬥「印尼柯鎮東」基斯迪，爭奪4強的入場券。

伍家朗直落兩局力挫周天成，將在8強惡鬥印尼的基斯迪。（資料圖片）

港隊另一名男單球手李卓耀，在次圈面對中國的諶龍，該名去年香港賽冠軍在連續兩局都曾經在中段領先，但無奈未能乘勢拿下，結果以18：21及13：21落敗。

另外，混雙代表鄧俊文及謝影雪在次圈挑戰頭號種子鄭思維及黃雅瓊，「鄧謝配」並未能給予對手太多壓力，結果以12：21及9：21大比數告負，同樣在次圈止步。

鄧俊文與謝影雪不敵中國的世界第一組合，無緣再進一步。（資料圖片）

李卓耀力戰不敵中國的諶龍次圈止步。（資料圖片）

▼港隊已落實的東京奧運資格▼