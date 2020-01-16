【英足總盃】馬達奠勝　曼聯一球挫狼隊晉級　拉舒福特入替傷出

曼聯在足總盃第三圈重賽，重返主場奧脫福迎戰狼隊，結果由馬達一箭定江山，一球力克對手晉級，但球隊頭號射手拉舒福特傷出，能否在周日的「雙紅會」披甲成疑。

曼聯早前與狼隊互無紀錄，今仗返回奧脫福上演英格蘭足總盃第三圈重賽，即使主帥蘇斯克查有周末聯賽對利物浦的後顧，但僅收起拉舒福特及迪基亞，前線則以馬迪爾掛帥。

狼隊在上半場初段「食詐糊」，尼圖的入球因為隊友手球在先而無效，及後杜靴迪突破越位陷阱，頭槌攻門中柱無功而還，紅魔鬼在上半場驚險地力保不失。曼聯今季時常以反擊建功，今仗再次得手，馬迪爾直線助攻予馬達並挑射射破狼隊大門，在67分鐘打破僵局，曼聯亦以這個全場唯一入球，險勝狼隊晉身第四圈。

馬達在下半場一箭定江山，協助曼聯在主場一球擊敗狼隊晉級。（Getty Images）

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拉舒福特僅戰17分鐘傷出 「雙紅會」披甲添隱憂

拉舒福特在今仗先列後備，在下半場中段入替，但「福仔」未能戰至完場，他與杜靴迪一次爭球時相撞受傷，使他在80分鐘被迫退下火線。

拉舒福特今季對曼聯前線至關重要，在「雙紅會」前受傷，使不少曼聯球迷擔心，蘇斯克查指「福仔」將會進行進一步的檢查，希望他在周末可以披甲，「拉舒福特在場上不能奔跑，他掙扎已久才將他換出，未來數日將接受檢查，希望他的傷勢不會影響他在周末的聯賽上陣，他在今季是球隊不可或缺的一員，我們團隊將盡一切努力讓他上陣。」

拉舒福特在下半場入替上陣17分鐘，便因傷退下火線。（Getty Images）

「福仔」賽後亦透過社交網站表達對傷出的失望之情，「我永遠不想讓隊友﹑球會及球迷失望，所以在今仗我盡一切努力留在場上，被迫退下火線亦是十分令人沮喪。」拉舒福特的傷出，使曼聯在周末的「雙紅會」添隱憂，名宿里奧費迪南亦在Twitter祝願「福仔」在「雙紅會」前趕及復出披甲。

另外，球隊入球功臣馬達，在比賽途中收到一條來自蘇斯克查的紙條，當記者向他查問其內容時，他幽默地表示這是一張購物清單，寫上麵包及牛奶等食品。

里奧費迪南希望拉舒福特及時復出，而「福仔」亦透露其失望之情。（Twitter截圖）