【英超】醫生指卡尼4月復出過於樂觀　或難以最佳狀態戰歐國盃

英格蘭代表隊隊長、熱刺前線主力哈利卡尼早前觸傷大腿後，決定接受手術並預料在4月左右可以復出，以最佳狀態出戰歐洲國家盃。惟這個如意算盤未必打得響，英國著名的骨科醫生威爾遜（Chris Wilson）接受《每日郵報》訪問，他表示哈利卡尼需要6個月回復最佳狀態。

哈利卡尼在上周六（11日）接受手術並順利完成，但主帥摩連奴早前出席記者會時，多次迴避卡尼能否在4月復出的問題。

在英國國內享負盛名的骨科醫生威爾遜，在接受《每日郵報》的訪問時，卻對哈利卡尼在4月能夠復出相當有保留，並指以最佳狀態出戰歐國盃是過於樂觀，「根據常人在手術後，至少需要6星期後才可進行強化訓練，在3個月後才開始大腿肌肉的恢復。以這個時間表而言，我並不會預期如卡尼的頂級足球員可以以最佳狀態出戰歐國盃決賽周，因為手術至少需要半年時間完全地康復」。

哈利卡尼在上周六完成手術，及後在社交網站發文報平安。（哈利卡尼Instagram截圖）

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哈利卡尼在英超快車期、2020年首戰作客修咸頓一役，不慎觸傷大腿，經過熱刺軍醫的評估後，決定接受手術，預料卡尼大概在4月左右便可歸隊。卡尼受傷不止影響熱刺，更影響英格蘭代表隊在夏天歐洲國家盃的部署。

歐國盃將於6月中揭起戰幔，屆時哈利卡尼若狀態欠佳甚至缺陣，誰能頂替他成為英媒近期討論的焦點。暫列英超神射手榜前5位中，有4人來自英格蘭，為車路士攻入13球、排第5位的譚美阿巴謙是大熱人選之一；近況大勇的修咸頓前鋒恩格斯（Danny Ings）則攻入14球，與英格蘭的拉舒福特和加蓬國腳奧巴美揚並列次席，亦有望相隔5年後再度入選代表隊。值得一提的是，早前已表明退出代表隊的華迪，暫時以17球高踞射手榜榜首，外界揣測他會否再披「三獅軍團」的球衣，但不少英國傳媒認為機會並不大。

哈利卡尼的受傷對英格蘭及熱刺亦有甚大影響。（Getty Images）

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