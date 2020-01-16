【英超】法明奴受浸利物浦隊友現身見證　籲球隊不要鬆懈

利物浦箭頭法明奴早前在家中的泳池受洗，他的同鄉兼隊友艾利臣比加及法賓奴亦有出席，艾利臣協助他完成浸禮，並感動地流下男兒淚。

利物浦前鋒法明奴早前在Instagram中發文，上載一段他在周二（14日）受浸的片段，一眾法明奴的親友齊集在他大宅的游泳池中，紅軍隊友法賓奴與艾利臣亦有現身，一同見證該名巴西前鋒的大日子。法明奴與出席浸禮的賓客穿上一件相同的黑色T恤，他走進泳池中，在艾利臣及另一朋友扶助下完成儀式，妻子隨即上前相擁，場面感動，在旁的艾利臣亦不禁流下男兒淚。

法明奴在浸禮完成後，在個人社交網站上表達感恩之情，「我將我的成功與失敗都交給主耶穌，舊的我已經過去，在基督的懷裡我可以擁有新的生命。」

法明奴在受浸後與妻子擁抱，艾利臣在旁亦大為感動。（法明奴Instagram截圖）

如今利物浦在聯賽有明顯的優勢，法明奴在受訪時希望不要重蹈去季的覆轍，即使在大幅領先下亦要保持警惕，「球隊在去季一直領先曼城，可惜最終也未能捧走錦標，使我們相當沮喪。縱然爭冠的主動權在我們手中，但我們亦不可鬆懈，在每一場賽事盡全力，保持正確的心態，直至完季便知道結果如何。」

二人在利物浦及巴西同屬隊友，私交甚篤。（資料圖片／Getty Images）

法明奴今季數度攻入關鍵一球，多次為利物浦絕殺對手。（資料圖片／Getty Images）

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