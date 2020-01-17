【轉會】國米勢簽曼聯隊長楊格　還有兩大目標人物快將到手？

英國權威媒體《BBC》披露，曼聯已經同意以150萬歐元，讓隊長艾舒利楊格轉投國際米蘭。意甲的國米今冬打算大事擴軍，除楊格外，據報他們還相中基斯甸艾歷臣及基奧特兩名英超兵。

34歲的艾舒利楊格與曼聯尚有半年合約，他通知球會希望離隊轉投國米，而在最近3場比賽，他都沒有披甲。據《BBC》的消息，曼聯已同意楊格轉會，並接受了國米150萬歐元的出價；若國米贏得意甲冠軍，曼聯將可獲得附加轉會費。

楊格日內離隊，轉投國米。（Getty Images）

楊格待今日在米蘭通過體測後，便可簽約，正式加盟國米。楊格為效力曼聯8年半，上陣261次。雖然他是現任隊長，但他今季僅10場聯賽正選，楊格在2011年由阿士東維拉加盟，為球隊贏得12/13的英超冠軍，還有15/16的英足盃、16/17的英聯盃及歐霸盃。

由干地領軍的國米去年夏天已簽入兩名曼聯球員，分別是盧卡古及以外借身分加盟的阿歷斯山齊士。國米還看中兩名英超球員，分別是熱刺的基斯甸艾歷臣及車路士的基奧特，據英國《天空體育》指，國米很有信心簽入兩人。

熱刺艾歷臣亦在離隊邊緣，最有機會加盟國米。（Getty Images）

艾歷臣與熱刺夏天約滿，他明確表示加盟國米的意願，國米開出1000萬歐元轉會費，但遭熱刺拒絕，要求國米付2000萬歐元，雙方仍然拉鋸。另一邊廂，基奧特據報同意與國米簽下兩年半合約，車路士開價500萬歐元另加100萬附加費，而國米還價400萬歐元另加100萬附加費，價錢上分歧不大，相信不難達成協議。

車路士的基奧特也是國米的收購目標。（Getty Images）

此外，曼聯正羅致士砵亭的葡萄牙國腳中場波基斯費南迪斯，有傳他的轉會費高達6000萬鎊。不過，兩間球會仍未達成任何協議，士砵亭主帥施拉斯（Silas）表示：「我可以肯定的是，波基斯費南迪斯將會在周五對賓菲加候命。我們擁有一名優秀的球員，他自然會得到很多球隊的青睞，除非有任何意外，他下場會在陣中。」

曼聯仍未收購到費南迪斯，這名葡萄牙中場會在今日的葡超披甲對賓菲加。（Getty Images）

今冬焦點轉會交易：