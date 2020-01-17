【英超】班頓威廉斯成曼聯球迷新寵　出色表現獲英格蘭名宿激讚

「他在場上為了取勝可以吃掉對手一樣」曼聯名宿加利尼維利在足總盃第三圈重賽後，對紅魔鬼的年青左閘班頓威廉斯有如此評價。該名英格蘭小將近7場賽事上陣，曼聯在其中6仗力保不失，他會否取代梳爾成為新一代的曼聯正選左閘？

「千禧後」的班頓威廉斯（Brandon Williams）在主場對狼隊的英格蘭足總盃第三圈重賽中，戰畢全場，雖然未有交出助攻或入球，但此子的表現備受讚賞。根據足球數據網站《Whoscored.com》，班頓威廉斯即使全場僅錄得一次成功攔截，但他面對尼圖的來襲時並不輸蝕，使尼圖在進攻上吃盡苦頭，而他在多次頭槌爭頂亦成功解圍，使不少曼聯球迷激讚。

班頓威廉斯助攻助守，突出的表現成為曼聯球迷的新寵兒。（Getty Images）

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在曼徹斯特土生土長的班頓威廉斯，在今季取得不少上陣機會，而他在近7場披甲的賽事中，僅得一仗失守，其餘悉數力保不失。威廉斯在場上的態度同樣令人讚賞，今仗與尼圖在比賽途中有所推撞，使不少曼聯球迷從他身上看到久違的爭勝決心。

班頓威廉斯今仗在爭頂上並不輸蝕，多次成功解圍。（Getty Images）

曼聯前隊長加利尼維利對班頓威廉斯有相當高的評價，指他在場上極有決心，「我十分喜歡班頓威廉斯，尤其是他在場上，為了取勝可以吃掉對手一樣，這種態度十分可嘉，希望他繼續努力。」另一英格蘭名宿連尼加，亦指班頓威廉斯在場上的表現之佳，是英格蘭另一名值得期待的新星。另外，有網民表示班頓威廉斯擁有隊長的特質，未來肯定戴上隊長臂章帶領紅魔鬼。

加利尼維利及連尼加兩名英格蘭名將亦對班頓威廉斯有甚高的評價。（Twitter截圖）

主帥蘇斯克查亦對此子有相當高的評價，他曾經在上月底擊敗般尼後，指威廉斯是個頂級的年青球員，「他在場上具備自信﹑態度及勇敢於一身，他並不會自亂方寸，在場上助攻助守，他絕對具備一個出色的年青球員的元素。」