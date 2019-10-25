【歐霸】曼聯訪柏迪遜小勝破作客不勝紀錄　19歲左閘小將光芒四射

自去季歐聯16強作客擊敗巴黎聖日耳門後，曼聯經歷作客連續11仗未嘗一勝，終於在今仗造訪塞爾維亞打破這尷尬的紀錄，由馬迪爾主射12碼破網，一球小勝柏迪遜，而今仗正選的小將班頓威廉斯交出上佳表現，更被主帥蘇斯克查盛讚是今仗的最佳球員。

曼聯在上輪聯賽賽和宿敵利物浦1：1，雖然未能主場報捷，但發揮比以往有所改善。紅魔鬼主帥蘇斯克查今仗派出班頓威廉斯（Brandon Williams）及占士加拿（James Garner）兩名小將任正選，傷癒復出的馬迪爾則擔任單箭頭攻堅。

蘇斯克查繼續樂於起用年青球員，占士加拿（左）在今仗擔正上陣。（視覺中國）

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作客的曼聯在上半場製造不少具威脅的攻脅，麥湯米尼的頭槌及連格的熨射悉數中柱彈出，戰至上半場末段，左閘班頓威廉斯助攻引球突破殺入禁區，對手手腳並用向他侵犯，球證直指12碼點並由馬迪爾操刀一射中鵠，在43分鐘打破悶局。

主隊在下半場增強壓力，力求扳成平手，多次埋門都被今場擔正的羅美路撲出，而班頓威廉斯在禁區內「波打手」，球證未有任何表示，加上曼聯在下半場同樣未能改寫紀錄，最終以一球小勝柏迪遜完場，終止作客11場不勝的走勢。

馬迪爾12碼建功，射入全場唯一一個入球。（視覺中國）

曼聯近7個月11場作客不勝走勢（按圖放大）

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為球隊博得12碼的年青守衛班頓威廉斯，戰畢全場90分鐘，主帥蘇斯克查更對此子表現有讚無彈，「班頓是今仗的最佳球員，他在今仗發揮完美，在場上的膽色過人，他為球隊帶來首個入球，亦展露出上佳的比賽態度，我相信他有朝一日會成為頂級的球員。」

班頓威廉斯在3-5-2的陣式下，有更多空間讓他發揮，而今仗的亮眼表現令不少球迷刮目相看。（視覺中國）

班頓威廉斯表示蘇斯克查在賽前給予他信心，使他更放膽上前助攻，「我記得蘇斯克查賽前給我一個指令，『持球時向對方底線推進』，使我更放膽參與進攻，而這個陣式使我有更多發揮的空間。」今仗班頓威廉斯的亮眼表現，打動不少曼聯球迷，更有球迷指該名19歲小將比勞基梳爾更勝任球隊正選左閘一職。