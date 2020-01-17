【亞冠外】大埔新任主教練缺席操練　副手伊雲解話：正等待工作證

距離大埔於亞冠盃外圍賽第二圈作客馬來西亞球隊吉打僅餘4日，「綠衫軍」一直未有對外公布出戰球員名單。球隊今日（17日）中午完成離港前最後一課操練，總監馮凱文終向傳媒證實此役外援人選。 不過新上任的大埔主教練戴貝碧（Davor Berber），今日卻未有現身，並只會在馬來西亞跟球隊會合。不過其副手伊雲聲稱，此舉對球隊沒有太大影響。

大埔4名外援分別是巴西翼鋒勞高、中堅杜度、雲美亞斯與韓籍球員金玟基，馮凱文稱：「杜度跟雲美亞斯也拉傷肌肉，相信在亞冠外需『紮住上』。」他補充，陣中其他主力如唐道碧、陸志豪及陸平中也有傷在身，上陣成疑；麥保美的本地球員身份亦有待官方確認，因此對吉打會專注防守，「目標是維持不失球，並嘗試『偷雞』。」

（左起）雲美亞斯、杜度跟勞高，將代表大埔出戰亞冠外。（袁志浩攝）

馮凱文透露在簽入古斯米治及金承龍後，大埔的增兵將近完成，提及中華台北門將潘文傑，他僅稱是「美麗的誤會」，並指自己對詳情「不清楚」。（袁志浩攝）

兩外援料日內加盟 翼鋒金承龍曾奪亞冠盃

日前有外國媒體報導，大埔已羅致塞爾維亞籍守門員古斯米治（Željko Kuzmić），惟此子今日沒有參與操練。馮凱文稱由於首席門將陸平中受傷，而後備守門員錢兆琛跟何銳同樣經驗不足，令球隊需提早為日後亞洲賽準備，預料日內會正式公布此轉會消息。另外，大埔今日獲多位韓將跟操，馮凱文透露其中一位為前韓國U23成員金承龍。

勝任前鋒跟翼鋒的金承龍現年34歲，此子在FC首爾出道，2011年加盟大阪飛腳後上陣28場攻入4球，及後轉會至蔚山現代，兩年間披甲61次，更是球隊2012年贏取亞冠盃的成員之一。金承龍其後曾赴澳職、中甲及泰超落班，前季重返韓國先後效力光州FC及仁川聯。馮凱文道：「他短期內或會落實加盟，相信很大機會在往後亞洲賽中大派用場。」

大埔小將孫銘謙（右），有望於亞冠外中以進攻球員身分亮相。（袁志浩攝）

金承龍曾效力日職跟韓職球隊，相信加盟後會跟金玟基組成韓國鋒線。（袁志浩攝）

主教練需於馬拉會合 伊雲：工作證問題

由於要合符亞冠盃參賽資格，大埔日前公布由持有歐洲足協及亞洲足協專業級教練牌照的戴貝碧（Davor Berber）出任主教練，惟戴貝碧今日缺席練習，僅由副手伊雲（Ivan Kurtušić）代為指揮。伊雲在接受查問時指出，戴貝碧將於馬來西亞直接跟球隊會合，「他正等待一些行政工作完成，如工作證，所以目前暫時無法帶隊。不過我時常跟他保持聯絡，分享球隊資訊，因此相信影響不大。」

外界對兩位新教練在球隊中的角色，以至如何跟馮凱文合作都相當關注，伊雲指自己會向教練團會報訓練計劃，對方會給予意見；而馮凱文則稱雙方會攜手領軍、互相幫助，「目前主要集中在亞冠外這個任務上，未知他們會否參加港超事務，這些分工日後會再作討論。」

大埔助教伊雲自言跟戴貝碧緊密合作，對球員及敵軍都有一定認識。（袁志浩攝）

愉園簽中鋒加強攻力

同日，愉園宣布簽入自由身球員的塞爾維亞中鋒拉高域，以提升進攻能力。現年27歲的拉高域，去年效力過兩支馬其頓甲組聯賽球隊，其球員生涯大部分時間都在塞爾維亞甲組聯賽幾支球隊中度過，也曾外流到阿爾巴尼亞。