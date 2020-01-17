【足球】印度洋上的小球會大奇蹟　留尼旺島霸主入法足盃32強

一支離法國本土9000公里外的業餘球隊聖皮路斯，可能在周末的法國足總盃32強創造紀錄。 聖皮路斯來自海外屬地留尼旺島，在法國聯賽體系之中，屬於第6級，但他們上圈爆冷淘汰法乙的尼奧特，成為史上第二支打入這個階段的海外球隊，若果他們在周末擊敗埃皮納勒，將可締造歷史。

在印度洋之中，馬達加斯加旁有個約2500平方公里的小島，名叫留尼旺，這是法國的海外屬地。在留尼旺島，有支球隊叫聖皮路斯（JS Saint-Pierroise），他們是應屆留尼旺三冠王，連續5屆贏得留尼旺聯賽錦標，還贏得留尼旺盃以及法國地區盃的冠軍。

聖皮路斯在64強擊敗尼奧特後慶祝。（L'ÉQUIPE Twitter）

雖然聖皮路斯是留尼旺的霸主，但在法國球壇之中，他們只是一支實力微不足道的業餘球隊，而留尼旺聯賽在法國的聯賽系列之中，列第6級別。然而，這支名不見經傳的球隊，最近走進一些球迷的視野。

在月初的法足盃64強，已經過了兩關的聖皮路斯，搭飛機橫越9000公里的差距來到法國本土，作客法乙的尼奧特。處身氣候完全不同的陌生作客環境，面對實力相差4個級別的球隊，沒有人看好聖皮路斯，但他們爆出冷門，以2：1擊敗尼奧特。

聖皮路斯成為史上第二支躋身法足盃32強的海外球隊，上一支是1989年來自法屬畿內亞的Le Geldar，但那年Le Geldar在32強就出局了。

聖皮路斯在周日出發到巴黎預備。（JS Saint-Pierroise Twitter）

聖皮路斯的領隊是達菲華利（Christian Dafreville），是留尼旺的本地人，球員時代踢後衛，最威水是在80年代踢過聖伊天。防線上，聖皮路斯的核心是馬特加斯加國腳拉薩簡尼坦尼亞（Pascal Razakanantenaina）；中場有前法國小國腳格甸（Elliot Grandin），他踢過馬賽及黑池。

聖皮路斯的鋒線上，則有方坦尼（Jean-Michel Fontaine），這名本地球員曾外流英倫，踢過費列活特。上場贏尼奧特2：1後，方坦尼十分激動，他說：「當球證鳴笛完場時，我淚盈眼眶。」

聖皮路斯大部分由留尼旺的本地球員組成，亦有一些馬達加斯加球員。（En24 News Twitter）

聖皮路斯在歷史上都出產過一些著名球員，例如前利物浦射手冼拿馬邦高尼（Florent Sinama-Pongolle），他是留尼旺人，踢過聖皮路斯青年軍，去年他以34歲之齡回歸家鄉，重投聖皮路斯一年。數名氣更大的，有32歲的法國國腳皮耶，他也是留尼旺人，效力過里爾、馬賽及韋斯咸。

皮耶曾效聖皮路斯。（Getty Images）

聖皮路斯周三友賽南錫預備組，踢成2：2平手。（AS Nancy-Lorraine Twitter）

在周末的法足盃32強，聖皮路斯抽到再作客，面對法丁的埃皮納勒。聖皮路斯在過去周日已經由留尼旺飛到巴黎，再搭5小時巴士到訓練場地備戰，在周三他們約戰南錫預備組，踢成2：2平手。球隊努力時，在法國的留尼旺人都搶飛，希望入場支持家鄉球隊。不過，埃皮納勒主場只有3500個座位，僅10%的座位留給作客球迷。

對於下場的對手是法丁球隊，達菲華利有點失望，他說：「我們更想面對法甲的強隊，之後光榮地結束我們的旅程。不過，從另一角度看，這個抽籤結果令我們有晉級的希望。要晉級的話，我必須要準備得非常好。」