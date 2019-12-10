【法甲】超尷尬換人！巴卡約高拍掌行到場邊才發現被換的是……

上周末的法甲，摩納主場贏艾米恩斯3：0，賽後最多人談論的不是入球，而是81分鐘的換人，摩納哥中場泰莫爾巴卡約高記錯號碼，以為自己還是14號球衣，走到場邊準備被換走，得第4裁判及教練提醒，他現在穿的是6號球衣。

在上周六（12月7日）的法甲，摩納哥早早就領先3：0，勝券在握。在81分鐘，摩納哥作出第3個換人，由桑奧古斯甸入替14號的基達巴爾迪。

巴卡約高見到場邊舉牌打出14號，他自然地走向場邊，並且拍手，多謝球迷的支持。走到場邊時，第4裁判及教練都用手勢叫他回頭，不是要換走他。巴卡約高攤開雙手，表示不解。

巴卡約高以為換走自己，拍掌離場。（網上片段截圖）

巴卡約高「被換走」逐格睇：

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突然間，巴卡約高手蓋額頭，恍然大悟，他終於知道發生什麼事！他醒起自己不是14號，他所穿的是6號，露出尷尬的笑容。巴卡約高與真正被換出的基達巴爾迪擊掌，走回自己的位置。

巴卡約高「被換走」片段：

25歲的法國中場巴卡約高在摩納哥成名，當年他穿的是14號球衣，就算在2017年轉到車路士，甚至在2018/19球季外借AC米蘭，巴卡約高也選了14號球衣。不過，他今季外借回摩納哥，則改披6號球衣。穿了14號那麼多年，一時間腦筋斷路，記錯自己號碼，也是可以理解的。