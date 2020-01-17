【英超】哈利馬古尼接任曼聯隊長　拉舒福特難趕及雙紅會復出

曼聯領隊蘇斯克查在今日記者會宣布，委任中堅哈利馬古尼為隊長，接替即將離隊的艾舒利楊格。

曼聯將於下周日出戰聯賽，作客利物浦，上演雙紅會。在今日的記者會上，領隊蘇斯克查宣布，今季新加盟的球壇最高身價後衛哈利馬古尼，將接替離隊在即的艾舒利楊格，成為曼聯隊長。

艾舒利楊格（右）即將轉投國際米蘭。（Getty Images）

蘇斯克查說：「哈利一直都有做隊長，他之後會繼續戴上臂章。他加盟後，就成為這班球員的領袖。我沒有感到驚訝，他的領導能力令我留下深刻印象，所以哈利將會繼續做隊長。」

今季，拉舒福特、迪基亞及連格等都做過隊長，但如今蘇斯克查選定馬古尼為楊格的接班人。在下場對利物浦的比賽，如無意外，馬古尼將出任曼聯隊長。

蘇斯克查（中）委任哈利馬古尼（右）接任曼聯隊長。（Getty Images）

哈利馬古尼今季才加盟曼聯。（Getty Images）

對於拉舒福特能否在雙紅會趕及復出，蘇斯克查表示不樂觀，他說：「馬高斯今日會接受更多檢查及治療，但我不會期望過高。我認為他趕不及，但始終離比賽還有48小時，看看到時吧。」

有記者問波基斯費南迪斯的轉會情況，蘇斯克查表示不會談論其他球隊的球員，他只想專注自己球隊及接下來的比賽。