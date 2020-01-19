【劍擊．青年世界盃】李澤峰波士頓站8強止步　締港劍手最佳戰績

香港佩劍隊小將李澤峰（Terence）出戰青年世界盃波士頓站，交出不俗的戰績，勇闖8強不敵意大利劍手出局，無緣獎牌，但仍創下香港劍手在該項賽事的最佳成績。 李澤峰在世界青少年錦標賽的青年組（20歲以下）個人賽中，連續兩年躋身16強，他早前完成在加拿大蒙特利爾的成年組大獎賽分站後，本周末轉戰美國波士頓的青年世界盃（Junior World Cup）分站。

Terence在今站賽事發揮不俗，在小組賽全勝以5號種子躋身淘汰賽，先後擊敗巴西、加拿大及1分險勝德國劍手後殺入8強，與青年世界排名第4的意大利劍手Michele Gallo碰頭，最終以5：15告負，8強止步，但Terence仍是首名香港劍手闖入佩劍青年世界盃的最後8強。

李澤峰在2018年雅加達亞運曾助香港男子佩劍隊獲得團體銅牌。（資料圖片）

今年是Terence最後一年出戰青年組賽事，他在8強大敗出局亦難掩失望，但認為今次賽事是為回歸青年賽做好準備，「在8強不敵實力強頑的意大利劍手當然有點失望，但今次是個十分好的體驗，在最後一年世青及亞青前一個很好的備戰機會，因為我可以更清楚自己的不足之處，在兩項賽事前作出調整，並更了解同級劍手的實力，繼續朝世青獎牌的目標邁進。」



李澤峰將於二月底代表港隊赴印尼雅加達出戰亞洲青年錦標賽，而世青賽將於四月初在美國鹽湖城舉行。