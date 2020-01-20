【英超】曼聯射手拉舒福特背傷需接受手術　面臨養傷2至3個月

曼聯周一（20日）凌晨作客利物浦，在沒有射手拉舒福特（Marcus Rashford）下，終淨吞兩蛋。英國傳媒指拉舒福特背傷嚴重，需要接受手術，將缺陣約3個月。

拉舒福特的名字於今輪「英超雙紅會」未有出現在「紅魔」的大軍名單，領隊蘇斯克查（Ole Gunnar Solskjaer）賽前說：「我認為拉舒福特不會在數星期就回來，他對狼隊時被踢中幾次，背傷復發需要時間復原及休息」。

拉舒福特為曼聯頭號射手。（Getty Images）

拉舒福特背傷及足踝傷需接受手術。（Getty Images）

不過，英國《泰晤士報》報道，拉舒福特背部及足踝都有壓力性骨折，需要接受手術，將要休養2至3個月。這名英格蘭國腳今季在各項比賽攻入19球，為「紅魔」的首席射手。雖然不是出任中鋒，但多數時間於左翼「搵食」的他得到自由去尋找機會，又有安東尼馬迪爾（Anthony Martial）為他拉開對手，所以入球源源不絕。

拉舒福特將要休息2至3個月。（Getty Images）

曼聯昨仗沒有拉舒福特，改用3-5-2鬥利物浦，但沒有拉舒福特在左路製造威脅，全場就只有馬迪爾近門射高一腳最具威脅。馬迪爾雖然可以出任左翼，但這名法國前鋒似乎在中間更有發揮，如果蘇帥要繼續踢4-3-3或4-2-3-1的話，就要用丹尼爾占士（Daniel James）、格連活特（Mason Greenwood）或連格（Jesse Lingard）踢左翼。