【英超】加利尼維利慘遭加歷查恥笑　批丹尼爾占士未夠班

「雙紅會」場內的戰況當然精彩，但場外的「最佳拍檔」加利尼維利與加歷查亦是焦點所在。「加利佬」在加歷查的直播中向他送上「大禮」，及後「擺烏龍」險走進利物浦的更衣室。加利佬雖然眼見母會落敗相當不甘，但他亦保持專業態度，繼續評述球賽。

為《天空體育》擔任評述員的加利尼維利及加歷查，當然現身在「雙紅會」中，加歷查賽前在個人Instagram開直播，在球員通道的「The Walk of Champions」，展示紅軍球會史上贏得的錦標數目，表示頂級聯賽錦標數字即將改變，當他在直播期間，「加利佬」突然在鏡頭中出現，更怒氣沖沖地高舉一隻中指，並前往更衣室，但他卻走錯方向，差點走進利物浦的更衣室，加歷查問他為何走向該方向時，他才意會到走錯方向時隨即尷尬地「U Turn」，立即引起加歷查的恥笑。

雙紅會大戰，當然要由兩大名宿加歷查和加利尼維利為英國當地電視台作評述。（Getty Images）

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利物浦由雲迪積克的頭槌建功，在上半場領先曼聯一球，及後曼聯在下半場中段傾力反撲，力爭平反敗局，而馬迪爾與彭利拿一次配合，在禁區勁射高出，錯過追平的機會，正在評述賽事的加利尼維利眼見錯失良機，在寧靜的情況下大力打自己的大腿，及後隨即回過神來，繼續專業地評述賽事。

另外，威爾斯小將丹尼爾占士今仗正選戰畢全場，足球數據網站《whoscored.com》給予該名威爾斯球員全隊最低的5.9分。加利尼維利亦對占士在隊中的位置有意見，指他並非隊中的首選，「丹尼爾占士仍有不少進步空間，他曾經展示過他的能力，但他在數名翼鋒中並非首選，他只是第3或第4人選。」

丹尼爾占士在「雙紅會」中戰足全場，可惜未能為球隊取得入球。（Getty Images）

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