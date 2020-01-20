【亞冠外】大埔兩主將未入名單　戴貝碧拒答戰術：展示最好一面

和富大埔明日（21日）將作客馬來西亞超聯球隊吉打，跟對方爭取亞洲聯賽冠軍盃附加賽圈資格。大埔持有亞冠資格牌照的主教練戴貝碧早前短暫訪港，其後一直缺席球隊在港操練。戴貝碧終在馬來西亞跟球隊會合，並以主教練身份出席賽前記者會，但在接近10分鐘的記招中，他僅發言1次。

大埔作客吉打的賽前記招於當地下午舉行，一般而言球隊只會派出主教練及1位球員出席；如雙方需要翻譯，則會由職員或助教代勞。可是大埔今日卻由主帥戴貝碧、助教艾雲及隊長杜度同時出席，艾雲更代替戴貝碧作開首發言，戴貝碧雖坐於中間位，卻一直沉默以對。

大埔主教練戴貝碧雖坐於杜度（右）及助副手艾雲（左）中間，但全個記者會僅於尾段才開口回答1條問題，其餘全數由艾雲回應。（和富大埔提供）

官方名單未見兩「本地球員」 艾雲稱負傷球員皆能候命

「綠戰士」這次背負港超冠軍身份出戰，艾雲雖來港僅數年，卻似乎對代表香港甚有體會，「吉打在馬來西亞是大球會，正如大埔在香港也一樣。我們來此的目標是證明自己，即使知道明日會面對主場球迷的壓力，但相信最終我們會是勝利的一方。」吉打主場達魯爾阿爾阿曼體育場（Darul Aman Stadium）最高可容納逾30,000名觀眾，以馬來西亞球迷對足球的熱情，相信明日比賽或會全場滿座。

談及備戰情況，艾雲坦言已「做足功課」，球隊過去一個月也為此役準備就緒。根據亞洲足協網站顯示，大埔的球員名單中並沒有唐道碧及麥保美，意味兩位原擬以本地球員身分應戰的球員將無法披甲。艾雲也透露部份隨軍球員早前雖有傷在身，但全數將能於今仗候命。

大埔首席門將陸平中昨日已復操，艾雲稱隨隊的所有球員都能披甲上陣。（和富大埔提供）

大埔於吉打當地作最後備戰（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

主帥戴貝碧：展示大埔全新一面

大埔去年於相隔9年後重返亞洲賽，今屆則升級首度挑戰亞冠盃外圍賽。隊長杜度指自己心情興奮，對明日比賽相當期待，「這是個特別時刻，並非每個球員都有機會在數以萬名觀眾的亞冠舞台上比賽，球員一定全力以赴，為球迷出盡200%的力量。」

記者會至後段，有傳媒問及大埔明日將以甚麼戰術迎戰，久未發言的戴貝碧終於拿起咪高峰「開金口」搶答。不過他以球隊機密為由，拒絕詳細回應，「我們的戰術會展示出大埔全新、最好的一面，球員會針對敵軍的弱點，不會感到羞恥及懼怕。」

吉打主帥艾迪爾（Aidil Sharin Sahak）跟主力前鋒卡柏（ Kpah Sherman）出席記者會。前者指球隊優勝之處是團隊精神，相信球員明日能取勝而回。（和富大埔提供）